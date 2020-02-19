19 Şubat 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ın gündemindeki isim Volkan Babacan!

Karius gidiyor yerine o isim geliyor!
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 19.02.2020

Sezon sonunda ile kiralık sözleşmesi bitecek , bu mevki için şimdiden arayışlara başladı. Bu kapsamda gündeme gelen isim ise 'in deneyimli file bekçisi . Siyah-beyazlılar Volkan ile sezon sonu için söz kesti. 'ın bu transfere onay vermesi durumunda 31 yaşındaki kaleci siyah-beyazlı formayı terletecek...

ekiplerinden 2 yıllığına kiralanan , siyah-beyazlılarda inişli çıkışlı performans göstermişti. Siyah-beyazlıların 8 milyon Euro satın alma opsiyonu bulunmasına rağmen yönetim bu transfere sıcak bakmıyor. Bu durumda sezon sonunda kalede bir tek Utku Yuvakuran'ın kalacağı 'ta yönetim kaleci arayışlarına başladı.

Gündeme ise Medipol 'in tecrübeli kalecisi geldi... Yönetimin Babacan ile anlaştığı ve 31 yaşındaki file bekçisinin de Başakşehir'den ayrılmaya sıcak baktığı kaydedildi.

Fanatik'in haberine göre; 'ın onay vermesi durumunda sezon sonunda transferin netleşeceği kaydedildi. 6 sezondur Başakşehir forması giyen Volkan, turuncu-lacivertlilerde 161 maça çıktı. Deneyimli kaleci ayrıca A 'da da 35 mücadelede görev yaptı.

2021 yılında sözleşmesi bitecek Volkan Babacan'ın, siyah-beyazlılar sezon sonunda bedelsiz olarak kadrosuna katmak istiyor.

Beşiktaş'tan açıklama! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaş'tan açıklama! Ceza verilmeli Beşiktaş'tan açıklama! "Ceza verilmeli"
Luce'ye niyet ona kısmet! Beşiktaş'ın gündemindeki isim... Luce'ye niyet ona kısmet! Beşiktaş'ın gündemindeki isim...
Beşiktaş'ta Yasin Sülün'e yeni görev Beşiktaş'ta Yasin Sülün'e yeni görev
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör