Beşiktaş'ın gündemindeki isim Volkan Babacan!

Sezon sonunda Loris Karius ile kiralık sözleşmesi bitecek Beşiktaş, bu mevki için şimdiden arayışlara başladı. Bu kapsamda gündeme gelen isim ise Süper Lig'in deneyimli file bekçisi Volkan Babacan. Siyah-beyazlılar Volkan ile sezon sonu için söz kesti. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın bu transfere onay vermesi durumunda 31 yaşındaki kaleci siyah-beyazlı formayı terletecek...

İngiltere Premier Lig ekiplerinden 2 yıllığına kiralanan Loris Karius, siyah-beyazlılarda inişli çıkışlı performans göstermişti. Siyah-beyazlıların 8 milyon Euro satın alma opsiyonu bulunmasına rağmen yönetim bu transfere sıcak bakmıyor. Bu durumda sezon sonunda kalede bir tek Utku Yuvakuran'ın kalacağı Beşiktaş'ta yönetim kaleci arayışlarına başladı.

Gündeme ise Medipol Başakşehir'in tecrübeli kalecisi Volkan Babacan geldi... Yönetimin Babacan ile anlaştığı ve 31 yaşındaki file bekçisinin de Başakşehir'den ayrılmaya sıcak baktığı kaydedildi.

Fanatik'in haberine göre; teknik direktör Sergen Yalçın'ın onay vermesi durumunda sezon sonunda transferin netleşeceği kaydedildi. 6 sezondur Başakşehir forması giyen Volkan, turuncu-lacivertlilerde 161 maça çıktı. Deneyimli kaleci ayrıca A Milli Takım'da da 35 mücadelede görev yaptı.

2021 yılında sözleşmesi bitecek Volkan Babacan'ın, siyah-beyazlılar sezon sonunda bedelsiz olarak kadrosuna katmak istiyor.