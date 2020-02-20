Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Altın tahtla karşıla önemi yok!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz açıklamalarda bulundu. Cengiz, karşılanıp karşılanmayacağı yönündeki soruya "Yüksek sesli hoparlörden ses verirsen, beni istersen altın tahtla karşıla, hiçbir önemi yok. Benim 500-600'e yakın taraftarım duyma zorluğu yaşadı. Gözlemci gelince hoparlörün sesi kısılıyor, gözlemci gidince maksimuma getiriliyor. Bunu yapmayın." ifadelerini kullandı. Mustafa Cengiz'in açıklamalarının tamamını haberimizde bulabilirsiniz.

Mustafa Cengiz'in açıklamalarının satır başları şöyle:

"Sayın Ali Koç'un konuşmasını 2 saate yakın izledim. Gece bir daha dinledim. Toplantıda 7 dakikalık video ilgimi çekti. Woody Allen diyor ki 'Hızlı okuma dersi aldım. Savaş ve Barış'ı okudum, olay Moskova'da geçiyor."

"Ne yapıp edelim, derbi için hakemleri etki altına alalım, mağdur durumda olduğumu PR çalışması yaparak nasıl o ortamı, hakemi, TFF'yi etkileyerek bu maçı alırım şeklinde bir şey hissettim. Olay Moskova'da geçmiyor, pazar günü bir maçta geçiyor."

"AKLIMDA KALAN HAKEMİ NASIL ETKİLERİM"

"Ali Koç'u iki saate yakın izledim, rakiplerimize duyduğum saygıdan bir daha izledim. 7 dakika video vardı. Telif hakkı bilmiyorum. İki saat dinlediğimde aklımda kalan derbide nasıl hakemi etkilerim! Mağdur olurum, TFF'yi etkileyip maçı alırım, algı yaparım."

"YENİ COLLINA'LAR YETİŞTİRMELİYİZ"

"Hakemlere eyyamcılığını, korkaklığı öğrettiler. Türk insanı korkak değildir, siz korkmalarını istiyorsunuz. Hakemi etkilemek için, maçın gidişatını etkilemek için saatlerce konuşmak çok yanlış. Artık tartışılan isimlerin, yıpranmış isimlerle birlikte yola devam etmeyelim, genç hakemlerle devam edelim. Adaletli olsun."

"Collina'lar istiyoruz, yeni Collina'lar, hayal biliyorum ama yetiştirmeliyiz. Türk hakemliğinin bu noktaya ulaşacağına inanıyorum. Alttan gelen çok kaliteli kadro var. Ben bunlara sadece cesaret tavsiye ediyorum. Gördüğünü çal."

"KARŞILANDIĞIMI HATIRLAMIYORUM"

"Karşılanma beklemiyoruz, biz onlara yemek daveti yaptık katılmadılar ve açıklamadık, loca istediler 40 kişilik loca verdik. Onlar verir mi vermez mi onların problemi bana loca vermez, karşılamaz saygı duyarım. Ben oraya camiamı temsil etmeye gidiyorum. 2 yıldır Kadıköy'e gidiyoruz, bir kere karşılandığımızı hatırlamıyorum. Benim için karşılanmak önemli değil, benim taraftarımın nasıl karşılandığı önemli."

"ALTIN TAHTLA KARŞILA ÖNEMİ YOK"

"Yüksek sesli hoparlörden ses verirsen, beni istersen altın tahtla karşıla, hiçbir önemi yok. Benim 500-600'e yakın taraftarım duyma zorluğu yaşadı. Gözlemci gelince hoparlörün sesi kısılıyor, gözlemci gidince maksimuma getiriliyor. Bunu yapmayın."

"MUHAREBEYE GİTMİYORUZ"

"Mohaç Muharebesi'ne gitmiyoruz, bir maça gidiyoruz. Yeneriz, yeniliriz. Fark yeriz, fark atarız. Bunlar olabilir, bunlar güzellikler. Bunu gerginliğe yöneltmeyelim, düşmanlığa yöneltmeyelim. Gülelim, takılalım."

"KADIN FUTBOL TAKIMI AÇMA PLANIMI VAR"

""Bayanın olduğu yerde nezaket vardır. Branş açmak çok kolay ama onu sürdürmek çok daha önemli. Biz mali durumu dengelendirmek durumundayız. Hiçbir gelir getirmese bile Kadın Futbol Takımı açma planımız var."

"KADIKÖY SERİSİ BİR GÜN SONA ERECEK"

"20 yıldır Kadıköy'de kazanamıyoruz, tebrik etmek gerekir ama bu kırılacak. Ama benim dönemimde, ama başka birinin döneminde. O gün pazar günü mü? İnşallah o gün pazar günü olur."

"DIAGNE'DE MALİ SORUNLARI HALLETTİK"

"Diagne konusuyla alakalı Brugge'le gerilimimiz oldu. 13 milyon yatırım yaptığımız bir oyuncunun heder olmasını istemeyiz. Çok sert bir uyarıda bulunduk bununla alakalı. Brugge başkanı konuya el attı, düzenli antrenmanlara başlattı. Aradaki mali sorunları da hallettik. Buradan Club Brugge'e teşekkür ediyorum. Umarım bu dostluğumuz devam eder."

4 KULÜP BAŞKANININ BULUŞMASI HAKKINDA

"Mustafa Cengiz, Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin (TSYD), 26 Şubat Çarşamba günü saat 11'de Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor başkanlarının katılacağı bir oturum düzenleneceğini açıklamasına istinaden, "TSYD açıklıyor ama biz, o saatte müsait miyiz, diğer başkanlar müsait mi? Bana intikal eden bir şey yok. Sayın valimiz telefon etti, TFF Başkanı ve diğer dört büyük kulübün başkanları ile bir araya geleceğiz. Valimiz telefon açtı, ben hemen evet dedim. Bu görüşme valilikte olacak, benim TV'ye çıkma gibi bir isteğim yok.

Branş açmak çok kolay ama onu sürdürmek daha önemli. Biz şu anda mali durumu dengelemek durumundayız. Yapılandırma sürecindeyiz ama Kadın Futbol Şubesi'ni zamanı geldiğinde açma planımız var."