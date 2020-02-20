20 Şubat 2020, Perşembe
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Trabzonspor'dan rekor gelir! 9 ayda 60 milyon...
Güncelleme Tarihi: 20.02.2020 Giriş Tarihi: 20.02.2020
Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor'u 2-1 yenerek liderliği devralan Trabzonspor'da her şey yolunda gidiyor. Takımdaki olumlu hava sahaya yansıdı, liderliğe yükselen bordo-mavililerde taraftarlar mağazalara akın etti.
Trabzonspor'un ligdeki başarılı performansı mağaza gelirlerini de etkiledi. Bordo-mavili ekipte taraftarlar 9 ayda 155 bin forma satın aldı. Sezon başında 200 bin forma satma hedefiyle yola çıkan Fırtına'nın bu rakama ulaşmasına kesin gözüyle bakılıyor. Kulübün 9 aylık mağaza gelirinin ise 60 milyon TL olduğu bildirildi.
Trabzonspor, Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile kritik bir karşılaşmaya çıkacak.
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