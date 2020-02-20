20 Şubat 2020, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaray'da Lemina ve Saracchi'den haber var! Derbide oynayabilecekler mi?

G.Saray'da Lemina ve Saracchi'den haber var!
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 20.02.2020

'da Kasımpaşa maçında, ise Yeni Malatyaspor karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Sarı-kırmızılılarda bu iki ismin derbisinde oynayıp oynayamayacağı merak konusuydu. Son yapılan antrenmanda genç sol bek Saracchi, takımla birlikte çalışmalara başladı. 1 ila 3 hafta takımdan ayrı kalması beklenen Lemina'nın ise dev derbide oynama ihtimali doğdu. İşte detaylar...

, deplasmanda oynayacağı derbisinin hazırlıklarını sürdürdü. Dün yapılan antrenmanda takımla birlikte çalışmalara başlayan , tamamen iyileşti. Genç sol bek, 'in şans vermesi durumunda derbide forma giyebilecek.

Öte yandan Yeni Malatyaspor karşılaşmasının son dakikalarında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan 'da da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

1 İLE 3 HAFTA ARASI YOKTU!

1 ile 3 hafta arası oynayamacağı ön görülen 26 yaşındaki oyuncunun, sakatlık bölgesindeki kanamanın durduğu belirtildi. Özel tedavi uygulanan Gabonlu yıldızın, cumartesi gününe kadar tedaviye olumlu yanıt vermesi sonucunda derbide oynama ihtimali doğdu.

Sağlık heyetinin, son haftaların başarılı isimleri arasında yer alan Lemina'nın Fenerbahçe maçına yetişmesi için tüm imkanlarını seferber ettiği ifade edildi.

Galatasaray'ın imha timi haberin devamı
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