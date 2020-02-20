20 Şubat 2020, Perşembe
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Galatasaray'da kaçan balık büyük oldu! Haaland'dan sonra o isim de...
Galatasaray'ın elden kaçırdığı yıldızlar büyük oldu! Bu sezon Salzburg ve devre arasında transfer olduğu Borussia Dortmund'da fırtınalar gibi esen Erling Haaland'ın, Galatasaray'ın kapısından döndüğü ortaya çıkmıştı. Sarı-kırmızılı takım, yıldız oyuncu Molde'deyken bonservis bedelinde anlaşmış fakat vadesinde anlaşamadığı için Haaland Galatasaray'a gelememişti. Haaland'dan sonra dünyaca ünlü bir yıldızın da Galatasaray'ın kapısından döndüğü ve o dönemde sarı-kırmızılı yöneticilerden veto yediği iddia edildi. Peki kim bu oyuncu? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 20.02.2020 11:51 Güncelleme Tarihi: 20.02.2020 12:09
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