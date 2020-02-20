20 Şubat 2020, Perşembe

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da kaçan balık büyük oldu! Haaland'dan sonra o isim de...

Galatasaray'ın elden kaçırdığı yıldızlar büyük oldu! Bu sezon Salzburg ve devre arasında transfer olduğu Borussia Dortmund'da fırtınalar gibi esen Erling Haaland'ın, Galatasaray'ın kapısından döndüğü ortaya çıkmıştı. Sarı-kırmızılı takım, yıldız oyuncu Molde'deyken bonservis bedelinde anlaşmış fakat vadesinde anlaşamadığı için Haaland Galatasaray'a gelememişti. Haaland'dan sonra dünyaca ünlü bir yıldızın da Galatasaray'ın kapısından döndüğü ve o dönemde sarı-kırmızılı yöneticilerden veto yediği iddia edildi. Peki kim bu oyuncu? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 20.02.2020 11:51 Güncelleme Tarihi: 20.02.2020 12:09
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Galatasaray'da kaçan balık büyük oldu! Haaland'dan sonra...

2019 devre arası transfer döneminde ülkesinin Molde takımından Salzburg'a 5 milyon Euro karşılığında transfer olan Erling Haaland, Avusturya ekibinde kariyerinin başlangıcında zirveye ulaşmıştı.

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Galatasaray'da kaçan balık büyük oldu! Haaland'dan sonra...

Avusturya ekibinde ligde 14 karşılaşmada 16 gol ve 6 asist yapan Haaland, Şampiyonlar Ligi'nde ise takımına 6 maçta 8 gollük katkı sunmuştu. Ayrıca Devler Arenası'nda çıktığı ilk karşılaşmada hat-trick yapma başarısı göstermişti.

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Galatasaray'da kaçan balık büyük oldu! Haaland'dan sonra...

Salzburg'ta attığı gollerle adından söz ettiren Haaland, Norveç'in en pahalı oyuncusu olma ünvanını da eline geçirmişti.

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Galatasaray'da kaçan balık büyük oldu! Haaland'dan sonra...

20 MİLYON EURO'YA DORTMUND'DA!

Devre arasında Alman devi Borussia Dortmund, Haaland'ın 20 milyon Euro serbest kalma bedelini ödeyerek genç golcüyü renklerine bağladı. Sarı-siyahlılar 19'luk forvetin serbest kalma bedelini ise 2021 yılından itibaren 75 milyon Euro olarak belirledi.

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Galatasaray'da kaçan balık büyük oldu! Haaland'dan sonra...

DORTMUND'DA GOLLERİNE DEVAM ETTİ!

Bundesliga'da 5 maça çıkan Haaland; takımına 8 gol, 1 asistlik katkı sağladı. Son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de PSG'ye 2 gol atan genç golcü, takımının 2-1'lik galibiyetinin baş mimarı oldu.

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