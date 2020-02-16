Galatasaray 1-0 Yeni Malatyaspor | MAÇ SONUCU

Ligin 22. haftasında Galatasaray ile Malatyaspor, Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, rakibini Adem Büyük'ün penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup ederek gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesi hata yapmadı. Cimbom ikinci yarıda çıktığı 5. maçtan da galip ayrılırken, üst üste 6. galibiyetini elde etti.

Galatasaray bu sonuçla puanını 42'ye çıkararak 3. sıraya yükselirken, Yeni Malatyaspor 24 puanla 10. sırada kaldı.

GALATASARAY'DA 2 DEĞİŞİKLİK

Süper Lig'in 22. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'u konuk eden Galatasaray'da son maça göre kadroda 2 değişiklik yapıldı.

Sarı-kırmızılı takımın, hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası'nda Aytemiz Alanyaspor ile oynadığı maçta kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Mariano Filho kadroda yer almazken, Martin Linnes ise yedeğe çekildi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, BtcTurk Yeni Malatyaspor karşısında bu futbolcuların yerine Şener Özbayraklı ve Henry Onyekuru'yu sahaya sürdü.

Sarı-kırmızılı takım, maça Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Ryan Donk, Marcao, Ömer Bayram, Jean Michael Seri, Mario Lemina, Sofiane Feghouli, Emre Akbaba, Henry Onyekuru ve Adem Büyük ile başladı.

ONYEKURU İLK KEZ İLK 11'DE

Galatasaray'ın devre arasında Fransız temsilcisi Monaco'dan kiraladığı Henry Onyekuru, bu sezon ligde ilk kez 11'de forma giydi.

Sarı-kırmızılı ekibe transfer olduktan sonra ülkesi Nijerya'ya yaptığı ziyarette sıtma hastalığına yakalanan Onyekuru, tedavisi nedeniyle bir süre takımdan ayrı kalmıştı.

Onyekuru, tedavisinin ardından ligdeki Hes Kablo Kayserispor ve Kasımpaşa maçlarında sonradan oyuna dahil olmuştu.

Henry Onyekuru, BtcTurk Yeni Malatyaspor maçında sol açıkta görev yaparken, son dönemde bu mevkide forma giyen Ömer Bayram ise sol beke çekildi.

FALCAO YEDEK KULÜBESİNDE

Galatasaray'da sakatlığı geçen Kolombiyalı yıldız futbolcu Radamel Falcao, maçta yedekler arasında yer aldı.

İttifak Holding Konyaspor ile 19. haftada yapılan müsabakada sakatlık geçiren Falcao, ligde 2 maç aradan sonra kadroya girdi.

Sarı-kırmızılı takımda Falcao ve Linnes'in yanı sıra Okan Kocuk, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Florin Andone, Jesse Sekidika, Emin Bayram ve Taylan Antalyalı yedek kulübesinde oturdu.

Sarı-kırmızılı takımda tedavisine devam edilen Marcelo Saracchi ile Jimmy Durmaz ise maçın kadrosunda bulunmadı.

HASAN ŞAŞ CEZALI

Galatasaray'da cezalı olan yardımcı antrenör Hasan Şaş, karşılaşmada görev yapamadı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Ziraat Türkiye Kupası'nda Aytemiz Alanyaspor ile oynanan maçta rakip takım teknik direktörüne yönelik hakareti nedeniyle Şaş'a 2 maç men cezası vermişti.

TARAFTARDAN TERİM'E DESTEK, FENERBAHÇE ALEYHİNE TEZAHÜRAT

Galatasaraylı taraftarlar, karşılaşma öncesinde teknik direktör Fatih Terim'i tribüne çağırarak destek verdi.

Sarı-kırmızılı taraftarların "İmparator Fatih Terim" şeklinde tezahüratta bulunduğu tecrübeli teknik adam, tribünlere giderek taraftarları selamladı.

Taraftarlar, takımlarının gelecek hafta deplasmanda karşılaşacağı Fenerbahçe aleyhine de tezahürat yaptı.

YENİ MALATYASPOR'DA 2 EKSİK

BtcTurk Yeni Malatyaspor'da cezalı olan Mustafa Akbaş ile sakatlığı bulunan Moryke Fofana maçın kadrosunda yer almadı.

Teknik direktör Kemal Özdeş, maçta Farnolle, Chebake, Mina, Hadebe, Hafez, Robin Yalçın, Acquah, Gökhan Töre, Walter, Bifouma ve Umut Bulut'tan oluşan 11 ile takımını sahaya sürdü.

Karşılaşma öncesinde, hayatını kaybeden eski Merkez Hakem Kurulu Başkanı Hilmi Ok için saygı duruşunda bulunuldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

8'inci dakikada Onyekuru Seri'nin pası ile savunma arkasına hareketlendi. Onyekuru ceza sahası solundan yerden ortasını yaptı, oluşan karambolde top yine Nijeryalı oyuncunun önüne geldi. Onyekuru'nun ceza sahası sol çaprazından yaptığı vuruş az farkla auta çıktı.



31'inci dakikada gelişen BtcTurk Yeni Malatyaspor atağında Bifouma yay üzerindeki Robin Yalçın'a pasını bıraktı. Robin Yalçın'ın yaptığı plase vuruş az farkla auta gitti.



35'inci dakikada sarı kırmızlılarda Seri pasını Adem Büyük'e aktardı. Adem Büyük'ün topla kat ettikten sonra ceza sahasına girmeden yaptığı vuruş üstten auta çıktı.



38'inci dakikada Galatasaray'ın sol kanattan gelişen atağında Onyekuru pasını ceza sahasına hareketlenen Emre Akbaba'ya aktardı. Akbaba'nın yaptığı yerden vuruşta meşin yuvarlak kalenin az farkla yanından dışarı gitti.



43'üncü dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Adem Büyük'ün savunma arkasına gönderdiği topa hareketlenen Emre Akbaba ceza sahasına girdi ve kaleci Farnolle ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda Robin Yalçın'ın arkadan yaptığı müdahalesi ile yerde kaldı. Bu pozisyonda hakem Alper Ulusoy penaltı noktasını gösterdi.



45'inci dakikada sarı-kırmızlılarda penaltıda topun başına geçen Adem Büyük, kaleci Farnolle'nin sağından topu ağlara gönderdi: 1-0.



Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Galatasaray'ın üstünlüğüyle tamamlandı.



55'inci dakikada sarı kırmızılılarda Onyekuru sol kanattan ceza sahasına pasını gönderdi. Feghouli topun üzerinden atladı ve meşin yuvarlak Adem Büyük'ün önünde kaldı. Adem'in sol ayağı ile yaptığı vuruş az farkla auta gitti.



57'nci dakikada BtcTurk Yeni Malatyaspor penaltı kazandı. Bifouma sol kanattan ceza sahasına girdi ve Donk'un müdahalesi ile yerde kaldı. Hakem Alper Ulusoy bu pozisyonda penaltı kararını verdi.



59'uncu dakikada pozisyon VAR'da incelendi ve pozisyonun başlangıcında Bifouma'ya atılan pasta Kongolu oyuncunun ofsayt pozisyonunda olduğuna karar verilerek penaltı kararı iptal edildi.



63'üncü dakikada Galatasaray'ın Ömer Bayram ile kullandığı köşe vuruşunda Donk'un yaptığı kafa vuruşu direkten döndü. Direkten dönen top sonrası ceza sahası içerisinde oluşan karambolde son olarak meşin yuvarlak Adem'in önünde kaldı. Adem'in yaptığı vuruş kalenin üstünden auta çıktı.



68'inci dakikada BtcTurk Yeni Malatyaspor'un savunma arkasına atılan topta Bifouma ceza sahası sol çaprazından sıfıra indi ve topu çekti. Ardından meşin yuvarlağı ceza sahası üstündeki Umut Bulut'a çıkardı. Umut'un yaptığı vuruşta top Seri'ye çarparak kornere çıktı.



82'nci dakikada sol kanattan gelişen konuk takım atağında Bifouma'nın ceza sahasına gönderdiği topta Ömer Bayram son anda meşin yuvarlağı kornere gönderdi.



84'üncü dakikada sarı kırmızılılarda Emre Akbaba topu savunma arkasına gönderdi. Topla buluşan Onyekuru kaleci Farnolle ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak az farkla auta gitti.



86'ncı dakikada Galatasaray'da Onyekuru sol kanatta hareketlendi ve pasını ceza sahasına hareketlenen Falcao'ya gönderdi. Kolombiya'nın golcünün yaptığı vuruşta top kaleci Farnolle de kaldı.



Karşılaşma, 1-0 Galatasaray'ın üstünlüğü ile sona erdi.