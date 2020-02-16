16 Şubat 2020, Pazar

GALATASARAY

Galatasaray'da Mario Lemina şoku! Fenerbahçe derbisinde...

G.Saray'da Mario Lemina şoku! F.Bahçe derbisinde...
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 16.02.2020 Giriş Tarihi: 16.02.2020

Galatasaraylı futbolcu , BtcTurk maçının 89. dakikasında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi ve yerini 'a bıraktı.

'in 22. haftasında Stadı'nda 'u ağırlayan 'da şoku yaşanıyor. Gabonlu futbolcu, mücadelenin 89. dakikasında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi ve yerini 'a bıraktı. Lemina'nın gelecek hafta derbisinde oynayıp oynayamayacağı yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.

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