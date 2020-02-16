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Galatasaray'da Mario Lemina şoku! Fenerbahçe derbisinde...
Güncelleme Tarihi: 16.02.2020 Giriş Tarihi: 16.02.2020
Galatasaraylı futbolcu Mario Lemina, BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının 89. dakikasında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi ve yerini Ahmet Çalık'a bıraktı.
Süper Lig'in 22. haftasında Türk Telekom Stadı'nda Yeni Malatyaspor'u ağırlayan Galatasaray'da Mario Lemina şoku yaşanıyor. Gabonlu futbolcu, mücadelenin 89. dakikasında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi ve yerini Ahmet Çalık'a bıraktı. Lemina'nın gelecek hafta Fenerbahçe derbisinde oynayıp oynayamayacağı yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.
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