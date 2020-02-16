16 Şubat 2020, Pazar

GALATASARAY

Fatih Terim'den Lemina açıklaması

Fatih Terim'den Lemina açıklaması
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 16.02.2020 Giriş Tarihi: 16.02.2020

Teknik Direktörü , BtcTurk maçının ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Terim, mücadelenin son dakikalarında sakatlanarak oyuna devam edemeyen 'nın durumunun ciddi olabileceğini söyledi.

'in 22. haftasında , sahasında BtcTurk 'u 1-0 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü. İkinci yarıda oynadığı 5. maçtan da galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılılarda gelecek hafta oynanacak derbisi öncesi şoku yaşanıyor... Gabonlu orta saha oyuncusu, mücadelenin 89. dakikasında sakatlanarak oyuna devam edemedi ve yerini 'a bıraktı. Karşılaşma sonrası yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Teknik Direktörü , Lemina'nın arka adalesinde problem olduğunu söyledi. Tecrübeli teknik adamın açıklamaları şu şekilde:

YAVAŞ YAVAŞ TIRMANIYORUZ

"Çarşamba günü eforu yüksek bir maç oynadık. Onun üzerine bu, çok da kolay olmadı. Malatya da dirençli bir takım, tehlikeli oyuncuları var. Buna rağmen oyunu kontrolümüz altında götürdük. Bugün biraz daha az pas yaptık ama genel olarak 1'den sonra kaçırdığımız goller de çok da kaçırılacak goller değil. 2'yi bulmak olayı başka yerlere götürürdü. Bu puanlar, çok önemli puanlar. Taraftarımızla beraber birlikte yürüyeceğiz, yavaş yavaş tırmanıyoruz."

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FALCAO'NUN DÖNMESİ SEVİNDİRİCİ

"Bugün Falcao'yu 15-20 dakika denedik, dönmesi sevindirici. Genel olarak takımımdan memnunum. Kolay değil, her an her kaybınızda çalkantıya uğramanız durumunda aşağıya gitmeniz muhtemelken, bu kadar kritik dönemde sorumluluk alıp iyi oynamak ve kazanmak önemli."

LEMINA'NIN ARKA ADALESİNDE SIKINTI VAR

"Arka adalesi gibi bir sıkıntı var Lemina'da. Bu tabii ki iyi bir haber değil. Lemina çok önemli bir oyuncumuz. Ümit ederim ki sıkıntısı çıkmaz. Sıkıntı çıksa da Galatasaray takımı her yerde, herkesle oynar."

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