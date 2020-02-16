16 Şubat 2020, Pazar
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Erman Toroğlu: Galatasaray yenerse Fenerbahçe'de deprem olur
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Takım Oyunu programında Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçının ardından değerlendirmelerde bulundu. Toroğlu, "Fenerbahçe yenerse sürpriz olmaz. Galatasaray yenerse Fenerbahçe'de deprem olur, teknik adam gider." ifadelerini kullandı.
16.02.2020
EN ÇOK İZLENENLER
- "Çebi ve grubu hesap sormazsa duman olur"
- Spor Ajansı - 16/02/2020
- "Ankaragücü'nün ilk golünden önce elle oynama var"
- Darüşşafaka Tekfen - F.Bahçe Beko maçında gerginlik
- Spor Ajansı - 16/02/2020
- Erman Toroğlu: Galatasaray yenerse Fenerbahçe'de deprem olur
- Ersun Yanal: Fenerbahçe için elimi taşın altına koymaktan vazgeçmem
- Trabzonspor'dan anlamlı hareket!
- Ersun Yanal: Fenerbahçe için elimi taşın altına koymaktan vazgeçmem
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...