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Erman Toroğlu: Galatasaray yenerse Fenerbahçe'de deprem olur

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Takım Oyunu programında Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçının ardından değerlendirmelerde bulundu. Toroğlu, "Fenerbahçe yenerse sürpriz olmaz. Galatasaray yenerse Fenerbahçe'de deprem olur, teknik adam gider." ifadelerini kullandı.
16.02.2020

Erman Toroğlu: Galatasaray yenerse Fenerbahçe'de deprem olur Erman Toroğlu: Galatasaray yenerse Fenerbahçe'de deprem olur 16.02.2020
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