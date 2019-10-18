Maç sonucu: Galatasaray 3-2 Sivasspor | ÖZET

Süper Lig'de 8. haftanın açılış maçında Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda Sivasspor'u konuk etti. Lig'e verilen milli aranın ardından iyi bir başlangıç yapan Galatasaray, evinde Sivasspor'u 3-2 mağlup etmeyi başardı.

Süper Lig'e verilen milli aranın ardından 8. haftanın açılış maçında Galatasaray, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde Sivasspor'u 3-2 mağlup etti. Galatasaray'ın gollerini 21. ve 42. dakikalarda Andone, 74. dakikada ise Babel kaydetti. Sivasspor'un golleri ise 69. dakikada Kone ve 84. dakikada Erdoğan'dan geldi.

Süper Lig'de 8. hafta geride kalırken Galatasaray, Sivasspor maçını kazanarak puanını 13 yaptı ve 2. sıraya yükseldi. Sivasspor ise 12 puanda kalarak üçüncü sıraya düştü.

MAÇTAN DAKİKALAR İLK YARI



5. dakikada sağ kanatta topla buluşan Şener'in ceza sahası içine ortasında Babel'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.



14. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Hakan Arslan'ın ceza sahası içine verdiği pasta Mert topla buluştu. Mert'in bekletmeden çektiği şutta Muslera meşin yuvarlağı oyun alanı içine çeldi.



20. dakikada Yatabare'nin ceza sahası içine verdiği pasta topla buluşan Mert'in şutunu kaleci Muslera oyun alanı içine çeldi. Tekrar topla buluşan Mert'in çevirdiği topta Fernando'nun şutu direkten oyun alanına döndü.



22. dakikada Babel'in sol tarafa verdiği topla buluşan Andone'nin çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0



41. dakikada ceza sahasına topla giren Andone, Appindangoye'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Ali Palabıyık penaltı noktasını gösterdi.



42. dakikada topun başına geçen Andone penaltı vuruşunu gole çevirdi. 2-0.

50. dakikada Emre Mor'un pasıyla kale sahasının sağında meşin yuvarlakla buluşan Andone, topu kalecinin üzerinden aşırarak kaleye gönderdi. Kaleye giden topu savunma uzaklaştırdı ve meşin yuvarlak kaleci Samassa'da kaldı.

56. dakikada Emre Mor'un ceza yayının dışından çektiği sert şutta kaleci Samassa, üzerine gelen topu kurtardı.

69. dakikada Demir Grup Sivasspor, farkı 1'e indirdi. Emre Kılınç'ın pasıyla soldan ceza sahasına giren Uğur Çiftçi, topu kale sahasının içindeki Kone'ye çıkardı. Kone, uygun durumda topu boş ağlara gönderdi: 2-1.

74. dakikada Galatasaray farkı tekrar 2'ye çıkardı. Ömer Bayram'ın pasıyla topla buluşan Babel, sol çaprazdan ceza sahasına girdi. Babel'in uzak köşeye çektiği sert şutta meşin yuvarlak direğe de çarparak ağlara gitti: 3-1.

80. dakikada Andone, soldan ceza sahasına girerek sıfıra inip topu içeri çevirdi. Arka direkte müsait durumda topla buluşan Emre Mor'un dokunduğu meşin yuvarlak auta çıktı.

84. dakikada Demir Grup Sivasspor farkı tekrar 1'e indirdi. Emre Kılınç'ın sol kanattan yaptığı ortada topa penaltı noktasının yanında dokunan Erdoğan Yeşilyurt, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 3-2.

90+2. dakikada Demir Grup Sivasspor, beraberlik golüne çok yaklaştı. Erdoğan Yeşilyurt, Donk'u şık bir çalımla geçerek ceza sahasına girdi ve topu penaltı noktasının önündeki Armin Derlek'e çıkardı. Derlek, müsait durumda topu üstten auta gönderdi.



Galatasaray, sahadan 3-2 galip ayrıldı.

MAÇTAN NOTLAR



Süper Lig'in 8. haftasında Demir Grup Sivasspor'u konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, son yapılan Gençlerbirliği müsabakasının ilk 11'ine göre 5 değişikliğe gitti.

Türk Telekom Stadı'nda oynanan müsabakaya Galatasaray, Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Christian Luyindama, Marcao, Emre Taşdemir, Steven Nzonzi, Ömer Bayram, Emre Mor, Younes Belhanda, Ryan Babel, Florin Andone ilk 11'i ile başladı.

Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde Okan Kocuk, Ahmet Çalık, Jean Michael Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Ryan Donk, Yunus Akgün, Jimmy Durmaz, Taylan Antalyalı ve Yuto Nagatomo yer aldı.

Fatih Terim, ligin 7. haftasında deplasmanda 0-0 berabere kaldıkları Gençlerbirliği müsabakasında ilk 11'de görev alan ve sarı kart cezalısı olan Mariano Filho'nun yanı sıra Selçuk İnan, Ryan Donk, Yuto Nagatomo ve Sofiane Feghouli'ye görev vermedi. Tecrübeli teknik adam, bu futbolcuların yerine sakatlığını atlatan Luyindama ile Şener Özbayraklı, Emre Taşdemir, Ömer Bayram ve Emre Mor ilk 11'de forma giydi.



TERİM, 2 MAÇ SONRA TARAFTARININ ÖNÜNDE



Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, ligde 2 maç sonra taraftarıyla buluştu.

Tecrübeli teknik adam, Süper Lig'in 3. haftasındaki İstikbal Mobilya Kayserispor maçından sonra Profesyonel Futbol Disiplin Kurulundan 4 maç ceza almış ancak bu ceza Tahkim Kurulu tarafından 3 maça düşürülmüştü.

Ligde iç sahadaki Kasımpaşa, deplasmandaki BtcTurk Yeni Malatyaspor ve iç sahadaki Fenerbahçe maçlarında saha kenarında görev yapamayan Terim, 7. haftadaki Gençlerbirliği müsabakasıyla kulübedeki yerini aldı.

Fatih Terim, Kasımpaşa ve Fenerbahçe karşılaşmalarından sonra ilk kez Türk Telekom Stadı'nda takımını saha kenarından yönetti.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, maç öncesinde Fatih Terim lehine tezahüratlar yaptı.

FEGHOULI, FALCAO VE LEMINA KADROYA ALINMADI

Galatasaray'da Sofiane Feghouli'nin yanı sıra sakatlıkları bulunan Radamel Falcao ve Mario Lemina kadroya alınmadı.

Cezayir Milli Takımı'ndan 2 gün önce dönen Feghouli, dinlendirilirken, aşil tendonundan sakatlığı bulunan Falcao ile uyluğundan sakatlık yaşayan Lemina, 21 kişilik kadroya yazılmadı.

Japonya Milli Takımı ile Dünya Kupası Asya Elemeleri'nde forma giyen Yuto Nagatomo da yedek kulübesinde yer aldı.

EMRE TAŞDEMİR, BU SEZON İLK KEZ

Galatasaray'ın genç sol beki Emre Taşdemir, bu sezon ilk kez bir resmi maçta forma giydi.

Geçen sezonun devre arasınada kadroya katılan Emre, 2019-2020 sezonunda sarı-kırmızılı takımla ilk kez bir maça çıktı.

Sarı-kırmızılı takımın diğer sol beklerinden Nagatomo Japonya Milli Takımı'ndan yorgun dönerken, Ömer Bayram da orta sahada görev yaptı.

SERİ YEDEK KULÜBESİNDE

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yeni transferlerden Jean Michael Seri'yi ligde 3 maç üst üste yedek kulübesinde oturttu.

Ligde son olarak 5. haftadaki BtcTurk Yeni Malatyaspor maçına ilk 11'de başlayan Seri, 6. haftadaki Fenerbahçe derbisi ve 7. haftadaki Gençlerbirliği müsabakalarda forma giyemedi.

28 yaşındaki orta saha oyuncusu, Yeni Malatyaspor maçından sonraki süreçte UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Paris Saint-Germain maçında ise ilk 11'de görev yaptı.

TARAFTARLARDAN BARIŞ PINARI HAREKATI PANKARTI

Galatasaraylı taraftarlar, Barış Pınarı Harekatı dolayısıyla pankart açtı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, tarafından hazırlanan "1974 Kıbrıs Barış Harekatı-2019 Barış Pınarı Harekatı", "Ordumuz olsun daim muzaffer", "Ecdadımızın heybeti ma'ruf-ı cihandır. Fıtrat değişir sanma bu kan yine o kandır." ve "Türk Kürt kardeştir bölücüler kalleştir" yazılı pankartlar İstiklal Marşı okunurken tribünde açıldı.