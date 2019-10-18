18 Ekim 2019, Cuma

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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu!

Süper Lig'de 8. hafta açılış maçında Galatasaray Türk Telekom Stadyumu'nda Sivasspor'u ağırladı. Karşılaşmayı Sarı-kırmızılılar 3-2'lik skorla kazandı ve puanını 13'e yükseltti. İşte Süper Lig'de güncel puan durumu...

Giriş Tarihi: 18.10.2019 22:59
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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu!

Süper Lig'in 8. haftasında perde Galatasaray-Sivasspor karşılaşmasıyla açıldı.

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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu!

Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan mücadelede ilk yarı Florin Andone'nin 21 ve 42'de attığı gollerle sarı-kırmızılıların üstünlüğüyle kapandı.

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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu!

Oyuna 46. dakikada dahil olan Kone, 69'da farkı 1'e indirirken, 74'de Ryan Babel farkı tekrar 2'ye yükseltti.

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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu!

Deplasman ekibi 84'te Erdoğan Yeşilyurt ile skoru 3-2'ye getirirken, kalan dakikalarda gol sesi çıkmadı ve karşılaşmayı ev sahibi ekip kazandı ve puanını 13'e çıkarttı.

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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu!

İŞTE SÜPER LİG'DE GÜNCEL PUAN DURUMU

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