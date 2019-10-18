18 Ekim 2019, Cuma
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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu!
Süper Lig'de 8. hafta açılış maçında Galatasaray Türk Telekom Stadyumu'nda Sivasspor'u ağırladı. Karşılaşmayı Sarı-kırmızılılar 3-2'lik skorla kazandı ve puanını 13'e yükseltti. İşte Süper Lig'de güncel puan durumu...
Giriş Tarihi: 18.10.2019 22:59
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