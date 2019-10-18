18 Ekim 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

Galatasaray-Sivasspor maçından kareler!

Süper Lig'in 8. hafta açılış mücadelesinde Galatasaray, sahasında Sivasspor'u konuk etti. Zorlu mücadele 3-2 ev sahibi ekibin üstünlüğü ile tamamlanırken Sarı-Kırmızılılar'ın gollerini yeni transfer Andone (2) ve Ryan Babel kaydetti. Sivasspor'un gollerini ise Kone ve Erdoğan kaydetti. Ryan Babel attığı gol sonrası imalı bir gol sevincinde bulunurken bu hareketi tepki çekti. İşte maçtan kareler...

Giriş Tarihi: 18.10.2019 22:39 Güncelleme Tarihi: 18.10.2019 23:42
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İşte Galatasaray-Sivasspor maçından kareler!

Süper Lig'de 8. hafta açılış mücadelesinde Galatasaray sahasında Sivasspor'u konuk etti.

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İşte Galatasaray-Sivasspor maçından kareler!

Sarı-Kırmızılılar mücadeleye etkili başlarken ilk golü 21. dakikada Florin Andone ile buldu.

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İşte Galatasaray-Sivasspor maçından kareler!

İlk yarının sonlarına gelinirken Andone ceza sahası içinde yerde kaldı ve ev sahip ekip penaltı kazandı. Topun başına geçen Andone 2. kez fileleri havalandırdı.

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İşte Galatasaray-Sivasspor maçından kareler!

48. dakikada 10 kişi kalmasına rağmen Sivasspor 72. dakikada Kone ile farkı 1'e indirmeyi başardı.

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İşte Galatasaray-Sivasspor maçından kareler!

Bu golden 2 dakika sonra ise Galatasaray Babel ile farkı tekrar 2'ye çıkarmayı başardı.

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