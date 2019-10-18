18 Ekim 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

Sosyal medyada Ryan Babel tepkileri!

Galatasaray 8. hafta mücadelesinde sahasında ağırladığı Sivasspor'u 3-2'lik skorla mağlup etmeyi başardı. Sarı-Kırmızılılar'ın gollerin yeni transfer Florin Andone (2) ve Ryan Babel'den geldi. Hollandalı oyuncu Babel gol sonrası sevincinde taraftara imalı bir harekette bulundu. Babel'in bu hareketi sonrası sosyal medyada Babel'e tepkiler yağdı.

Giriş Tarihi: 18.10.2019 23:06 Güncelleme Tarihi: 18.10.2019 23:42
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İşte sosyal medyada Ryan Babel tepkileri!

Ryan Babel'in kaydettiği gol sonrası yaptığı hareket sosyal medyada taraftarlardan yoğun tepki görürken Hollandalı oyuncu maç sonunda bu hareketi için taraftardan özür diledi.

İşte Babel'in o hareketi için taraftardan gelen tepkiler...

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İşte sosyal medyada Ryan Babel tepkileri!
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İşte sosyal medyada Ryan Babel tepkileri!
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İşte sosyal medyada Ryan Babel tepkileri!
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İşte sosyal medyada Ryan Babel tepkileri!
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