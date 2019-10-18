18 Ekim 2019, Cuma
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Sosyal medyada Ryan Babel tepkileri!
Galatasaray 8. hafta mücadelesinde sahasında ağırladığı Sivasspor'u 3-2'lik skorla mağlup etmeyi başardı. Sarı-Kırmızılılar'ın gollerin yeni transfer Florin Andone (2) ve Ryan Babel'den geldi. Hollandalı oyuncu Babel gol sonrası sevincinde taraftara imalı bir harekette bulundu. Babel'in bu hareketi sonrası sosyal medyada Babel'e tepkiler yağdı.
Giriş Tarihi: 18.10.2019 23:06 Güncelleme Tarihi: 18.10.2019 23:42
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