18 Ekim 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

Sosyal medyada Florin Andone tepkileri...

Süper Lig'in 8. hafta mücadelesinde Galatasaray'ın konuğu Sivasspor'du. Sarı-Kırmızılılar'ın yeni transferlerinden Florin Andone attığı 2 golle takımını sırtlarken sosyal medyada da kısa sürede en çok konuşulan isim olmayı başardı. İşte sosyal medyada Andone tepkileri...

Giriş Tarihi: 18.10.2019 22:35 Güncelleme Tarihi: 18.10.2019 23:42
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Sosyal medyada Florin Andone tepkileri...

Sahasında Sivasspor'u konuk eden Sarı-Kırmızılılar mücadeleden 3 puanla ayrılmasını bildi. Galatasaray'ın yeni transferlerinden Florin Andone ilk 11'de başladığı mücadede gösterdiği performansla takdir toplarken sosyal medyada da kısa sürede en çok konuşulanlar arasına girmeyi başardı

İşte o yorumlardan bazıları...

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Sosyal medyada Florin Andone tepkileri...
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Sosyal medyada Florin Andone tepkileri...
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Sosyal medyada Florin Andone tepkileri...
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Sosyal medyada Florin Andone tepkileri...
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