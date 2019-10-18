18 Ekim 2019, Cuma
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Sosyal medyada Florin Andone tepkileri...
Süper Lig'in 8. hafta mücadelesinde Galatasaray'ın konuğu Sivasspor'du. Sarı-Kırmızılılar'ın yeni transferlerinden Florin Andone attığı 2 golle takımını sırtlarken sosyal medyada da kısa sürede en çok konuşulan isim olmayı başardı. İşte sosyal medyada Andone tepkileri...
Giriş Tarihi: 18.10.2019 22:35 Güncelleme Tarihi: 18.10.2019 23:42
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