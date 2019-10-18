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GALATASARAY

Galatasaray'da Ömer Bayram şoku! Derbide...

Galatasaray'da şok! Derbide cezalı...
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 18.10.2019 Giriş Tarihi: 18.10.2019

Süper Lig'de 8. hafta açılış karşılaşmasında Galatasaray ile Sivasspor Türk Telekom Stadyumu'nda karşı karşıya gelirken, sarı-kırmızılı takımda Ömer Bayram 78. dakikada yediği sonrası Beşiktaş derbisinde cezalı duruma düştü.

Süper Lig'de 8. hafta, Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan Galatasaray-Sivasspor karşılaşmasıyla başladı.

Sarı-kırmızılıların 28 yaşındaki futbolcusu Ömer Bayram, maçın 78. dakikasında gördü.

Ceza sınırında bulunan Bayram, önümüzdeki hafta oynanacak Beşiktaş derbisinde cezalı duruma düştü.

Beşiktaş-Galatasaray derbisi 27 Ekim Pazar Günü Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak.

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