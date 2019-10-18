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Galatasaray'da Ömer Bayram şoku! Derbide...
Güncelleme Tarihi: 18.10.2019 Giriş Tarihi: 18.10.2019
Süper Lig'de 8. hafta açılış karşılaşmasında Galatasaray ile Sivasspor Türk Telekom Stadyumu'nda karşı karşıya gelirken, sarı-kırmızılı takımda Ömer Bayram 78. dakikada yediği sarı kart sonrası Beşiktaş derbisinde cezalı duruma düştü.
Süper Lig'de 8. hafta, Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan Galatasaray-Sivasspor karşılaşmasıyla başladı.
Sarı-kırmızılıların 28 yaşındaki futbolcusu Ömer Bayram, maçın 78. dakikasında sarı kart gördü.
Ceza sınırında bulunan Bayram, önümüzdeki hafta oynanacak Beşiktaş derbisinde cezalı duruma düştü.
Beşiktaş-Galatasaray derbisi 27 Ekim Pazar Günü Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak.
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