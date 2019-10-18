18 Ekim 2019, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray efsanesi Zoran Simoviç, imza gününde taraftarlarla buluştu

Galatasaray efsanesi Zoran Simoviç, imza gününde taraftarlarla buluştu
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 18.10.2019

'ın efsane kalecilerinden olan Zoran Simoviç, 'Benim Hikayem' kitabının taraftarla buluştu.

kalesinde 1980'li yıllarda gösterdiği başarılarla sarı-kırmızılı kulübün efsaneleri arasında giren Zoran Simoviç, yazdığı 'Benim Hikayem' adlı kitabının taraftarla buluştu. GSStore'da gerçekleştirilen imza gününde sarı-kırmızılı taraftarlar, Simoviç'e kitabı imzalatırken aynı zamanda da hatıra fotoğrafları çektirdi.

Zoran Simoviç, kitabında çocukluk yıllarından başlayan futbol sevgisini, sarı-kırmızı günlerini, anılarını ve tüm yaşantısını 'Benim Hikayem' adlı kitabında anlattı.

İmza gününde açıklamalarda bulunan Simoviç, "Türk halkına selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. Şimdi 65 yaşındayım. Kitap için biraz geç oldu ama içinde çok güzel resimler var. Kitabın içinde 12 bin tane resim var. Arkadaşlarım, 'Simoviç senin kariyerin çok zengin. Güzel bir kitap yazalım' dediler. Bu kitabı 2 senede hazırladım. Taraftarlarla buluştuğum için heyecanlıyım. 30 sene sonra da beni unutmamaları en güzeli" diye konuştu.

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