Galatasaray efsanesi Zoran Simoviç, imza gününde taraftarlarla buluştu
Galatasaray'ın efsane kalecilerinden olan Zoran Simoviç, 'Benim Hikayem' kitabının imza gününde taraftarla buluştu.
Galatasaray kalesinde 1980'li yıllarda gösterdiği başarılarla sarı-kırmızılı kulübün efsaneleri arasında giren Zoran Simoviç, yazdığı 'Benim Hikayem' adlı kitabının imza gününde taraftarla buluştu. Beyoğlu GSStore'da gerçekleştirilen imza gününde sarı-kırmızılı taraftarlar, Simoviç'e kitabı imzalatırken aynı zamanda da hatıra fotoğrafları çektirdi.
Zoran Simoviç, kitabında çocukluk yıllarından başlayan futbol sevgisini, sarı-kırmızı günlerini, anılarını ve tüm yaşantısını 'Benim Hikayem' adlı kitabında anlattı.
İmza gününde açıklamalarda bulunan Simoviç, "Türk halkına selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. Şimdi 65 yaşındayım. Kitap için biraz geç oldu ama içinde çok güzel resimler var. Kitabın içinde 12 bin tane resim var. Arkadaşlarım, 'Simoviç senin kariyerin çok zengin. Güzel bir kitap yazalım' dediler. Bu kitabı 2 senede hazırladım. Taraftarlarla buluştuğum için heyecanlıyım. 30 sene sonra da beni unutmamaları en güzeli" diye konuştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı