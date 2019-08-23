23 Ağustos 2019, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray'da Belhanda antrenmana katılmadı!

Belhanda antrenmana katılmadı!
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 23.08.2019

, ’in 2. haftasında pazar günü evinde oynayacağı maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdü. ’nde, Teknik Direktör Fatih Terim gözetiminde yapılan antrenmanın bir bölümü basın mensuplarına açık olarak gerçekleşti.

Isınma hareketleri ile başlayan antrenman pas çalışması ile devam etti. Daha sonra futbolcular şut çalışması gerçekleşti.

Belinde ağrıları olan Younes antrenmanda yer almazken, tedavisine devam edilen Emre Taşdemir ise salonda çalıştı.

, maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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