Galatasaray'da Belhanda antrenmana katılmadı!

Galatasaray'ın transferi için uzun süredir girişimlerini sürdürdüğü Radamel Falcao transferinde yeni gelişmeler yaşanıyor. Monaco İkinci Başkanı Oleg Petrov, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Falcao'yu takımda tutmak istediklerini açıklamıştı. Sarı-kırmızılı takımla her konuda anlaşan Kolombiyalı yıldız da Monaco'lu yetkililerle bir görüşme gerçekleştirdi. İşte Falcao'dan Galatasaray ile ilgili o sözleri...