Falcao transferinde Galatasaray'ı yakan fotoğraf!

Spor Toto Süper Lig'e Denizlispor mağlubiyeti ile başlayan Galatasaray transfer çalışmalarına devam ediyor. Falcao'yu kadrosuna katmak için uzun süredir çaba harcayan Galatasaray'da şoke eden bir gerçek ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 23.08.2019 09:30 Güncelleme Tarihi: 23.08.2019 09:31 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





