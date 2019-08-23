23 Ağustos 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

Falcao transferinde Galatasaray'ı yakan fotoğraf!

Spor Toto Süper Lig'e Denizlispor mağlubiyeti ile başlayan Galatasaray transfer çalışmalarına devam ediyor. Falcao'yu kadrosuna katmak için uzun süredir çaba harcayan Galatasaray'da şoke eden bir gerçek ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 23.08.2019 09:30 Güncelleme Tarihi: 23.08.2019 09:31
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Falcao transferinde Galatasaray'ı yakan fotoğraf!

Galatasaray, 48 gündür sürdürdüğü Radamel Falcao transferinde bir türlü son noktayı koyamadı.

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Falcao transferinde Galatasaray'ı yakan fotoğraf!

Monaco'nun G.Saray'a henüz 'Evet' dememesinin arkasında ise ilginç detaylar yatıyor.

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Falcao transferinde Galatasaray'ı yakan fotoğraf!

İşte o ilginç detaylar; 9 Ağustos'ta menajer Ahmet Bulut ile Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak Fransa'ya gitti.

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Falcao transferinde Galatasaray'ı yakan fotoğraf!

İkili, burada Falcao ile bir araya geldi.

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Falcao transferinde Galatasaray'ı yakan fotoğraf!

Yapılan görüşmelerde prensip anlaşması sağlandı.

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