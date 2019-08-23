Nzonzi ilk 11'de
Galatasaray'ın yeni transferi Steven Nzonzi, ilk resmi maçına Konyaspor karşısında çıkıyor. Roma'dan kiralanan 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, geçen hafta tel tel dökülen bölgeyi toparlamak için hemen sahaya sürülecek.
Sarı-kırmızılılar ile ilk antrenmanını pazartesi günü gerçekleştiren Nzonzi, dört gündür takımla çalışıyor ve hazır gözüküyor. Roma'da sıkı bir kamp dönemi geçiren Nzonzi'nin, Seri'ye kıyasla daha fit durumda olduğu kaydedildi. Fransız yıldızın, orta saha kurgusunda önemli bir rol üstlenmesi bekleniyor.
DONK STOPERDE YARAMIYOR
Marcao'nun Denizli maçında çift sarıdan atılmasıyla Konya karşısında Ryan Donk'un stoperde görev yapmasına kesin gözle bakılıyor. Ancak Hollandalı yıldızın savunmanın göbeğinde oynadığı 12 maçta Galatasaray'ın 6 mağlubiyet alması soru işareti yaratıyor. Donk'un 8'i Süper Lig, 2'si Şampiyonlar Ligi ve 2'si de Türkiye Kupası olmak üzere çıktığı 12 maçta Aslan; 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 yenilgi aldı. Cimbom, kalesinde de 16 gol gördü.
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