23 Ağustos 2019, Cuma

GALATASARAY

Nzonzi ilk 11'de

Nzonzi ilk 11'de
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 23.08.2019

'ın yeni transferi Steven Nzonzi, ilk resmi maçına karşısında çıkıyor. Roma'dan kiralanan 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, geçen hafta tel tel dökülen bölgeyi toparlamak için hemen sahaya sürülecek.

Sarı-kırmızılılar ile ilk antrenmanını pazartesi günü gerçekleştiren Nzonzi, dört gündür takımla çalışıyor ve hazır gözüküyor. Roma'da sıkı bir kamp dönemi geçiren Nzonzi'nin, Seri'ye kıyasla daha fit durumda olduğu kaydedildi. Fransız yıldızın, orta saha kurgusunda önemli bir rol üstlenmesi bekleniyor.

DONK STOPERDE YARAMIYOR

Marcao'nun maçında çift sarıdan atılmasıyla karşısında 'un stoperde görev yapmasına kesin gözle bakılıyor. Ancak Hollandalı yıldızın savunmanın göbeğinde oynadığı 12 maçta 'ın 6 mağlubiyet alması soru işareti yaratıyor. Donk'un 8'i , 2'si Şampiyonlar Ligi ve 2'si de olmak üzere çıktığı 12 maçta Aslan; 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 yenilgi aldı. Cimbom, kalesinde de 16 gol gördü.

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