23 Ağustos 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

Galatasaray'ın Falcao transferine Fenerbahçe engeli!

Galatasaray'da gündem yaklaşık iki aydır Falcao transferi... Sarı-kırmızılılarda ikinci başkan Abdurrahim Albayrak'ın yüzde 99 bitti dediği transfer için, bir türlü mutlu sona ulaşılamıyor. Transferde önce Monaco engeline takılan Galatasaray, şimdi de Fenerbahçe engeli ile karşılaştı...

Giriş Tarihi: 23.08.2019 14:05 Güncelleme Tarihi: 23.08.2019 14:15
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Galatasaray'ın Falcao transferine Fenerbahçe engeli!

Galatasaray'da Falcao transferi bir türlü çözüme kavuşamıyor...

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Galatasaray'ın Falcao transferine Fenerbahçe engeli!

Sarı-Kırmızılılar tam 45 gündür deyim yerindeyse Falcao transferi ile yatıp kalkıyor...

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Galatasaray'ın Falcao transferine Fenerbahçe engeli!

Yıldız futbolcunun Galatasaray süreci ilk olarak Hasan Şaş'ın transferi yalanlamasıyla başlamıştı.

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Galatasaray'ın Falcao transferine Fenerbahçe engeli!

Şaş, Falcao ile ilgili 'gündemimizde yok' açıklamasında bulunmuştu.

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Galatasaray'ın Falcao transferine Fenerbahçe engeli!

Bu yaşananların ardından Galatasaray yönetimi, menajer Ahmet Bulut'a transferle ilgili yetki verdi.

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