Galatasaray'ın Falcao transferine Fenerbahçe engeli!

Galatasaray'da gündem yaklaşık iki aydır Falcao transferi... Sarı-kırmızılılarda ikinci başkan Abdurrahim Albayrak'ın yüzde 99 bitti dediği transfer için, bir türlü mutlu sona ulaşılamıyor. Transferde önce Monaco engeline takılan Galatasaray, şimdi de Fenerbahçe engeli ile karşılaştı...

Giriş Tarihi: 23.08.2019 14:05 Güncelleme Tarihi: 23.08.2019 14:15 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





