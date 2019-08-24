24 Ağustos 2019, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

G.Saray Konyaspor hazırlıklarını tamamladı
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 24.08.2019

, 'in 2'nci haftasında evinde ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

'de teknik direktör yönetimindeki antrenmana ısınma hareketleriyle başlandı. Daha sonra gruplar halinde 5'e 2 pas oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde ise taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

, yarın oynanacak olan karşılaşması öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girdi.

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