23 Ağustos 2019, Cuma

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Falcao'nun Galatasaray'a gelememe sebebi belli oldu! İşte transferde yaşananlar

Galatasaray'da Falcao krizi devam ediyor. Yaklaşık 2 aydır Falcao ile ilgilenen sarı-kırmızılılar transferde bir türlü mutlu sona ulaşamıyor. Abdurrahim Albayrak'ın yıldız futbolcu ile fotoğraf çekilmesi ve transferin yüzde 99 bitti demesi, Galatasaray taraftarlarını rahatlatmıştı. Ancak Albayrak'ın bu davranışları Galatasaray'ın transferde elini kolunu bağladı. İşte, Monaco'nun yıldız futbolcuyu Galatasaray'a göndermek istememesinin nedeni...

Giriş Tarihi: 23.08.2019 11:42 Güncelleme Tarihi: 23.08.2019 11:54
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Falcao'nun Galatasaray'a gelememe sebebi belli oldu! İşte transferde yaşananlar

Galatasaray'da Falcao transferi bir türlü çözülemiyor...

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Falcao'nun Galatasaray'a gelememe sebebi belli oldu! İşte transferde yaşananlar

Sarı-kırmızılılarda ikinci başkan Abdurrahim Albayrak transferin yüzde 99 bittiğini açıklamıştı.

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Falcao'nun Galatasaray'a gelememe sebebi belli oldu! İşte transferde yaşananlar

Hatta Albayrak'ın daha önce Falcao ile çektirdiği bir fotoğraf da basına yansımıştı.

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Falcao'nun Galatasaray'a gelememe sebebi belli oldu! İşte transferde yaşananlar

Ancak transferin Abdurrahim Albayrak'ın açıkladığı kadar olumlu yönde ilerlemediği ortaya çıktı.

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Falcao'nun Galatasaray'a gelememe sebebi belli oldu! İşte transferde yaşananlar

Sabah'ın haberine göre; Ben Yedder, Onyekuru ve Slimani'yi kadrosuna katan Monaco, Falcao'yu sarı-kırmızılı kulübe geç vermek için her yolu deniyor.

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