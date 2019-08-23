Falcao'nun Galatasaray'a gelememe sebebi belli oldu! İşte transferde yaşananlar

Galatasaray'da Falcao krizi devam ediyor. Yaklaşık 2 aydır Falcao ile ilgilenen sarı-kırmızılılar transferde bir türlü mutlu sona ulaşamıyor. Abdurrahim Albayrak'ın yıldız futbolcu ile fotoğraf çekilmesi ve transferin yüzde 99 bitti demesi, Galatasaray taraftarlarını rahatlatmıştı. Ancak Albayrak'ın bu davranışları Galatasaray'ın transferde elini kolunu bağladı. İşte, Monaco'nun yıldız futbolcuyu Galatasaray'a göndermek istememesinin nedeni...

Giriş Tarihi: 23.08.2019 11:42 Güncelleme Tarihi: 23.08.2019 11:54 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





