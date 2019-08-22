22 Ağustos 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Falcao'dan flaş Galatasaray sözleri!

Galatasaray'ın transferi için uzun süredir girişimlerini sürdürdüğü Radamel Falcao transferinde yeni gelişmeler yaşanıyor. Monaco İkinci Başkanı Oleg Petrov, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Falcao'yu takımda tutmak istediklerini açıklamıştı. Sarı-kırmızılı takımla her konuda anlaşan Kolombiyalı yıldız da Monaco'lu yetkililerle bir görüşme gerçekleştirdi. İşte Falcao'dan Galatasaray ile ilgili o sözleri...

Giriş Tarihi: 22.08.2019 22:01 Güncelleme Tarihi: 22.08.2019 22:04
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Falcao'dan flaş Galatasaray sözleri!

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor.

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Falcao'dan flaş Galatasaray sözleri!

Forvet takviyesi yaparak transferi noktalamak isteyen sarı-kırmızılıların tek hedefiyse Radamel Falcao...

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Falcao'dan flaş Galatasaray sözleri!

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Denizlispor karşılaşması sonrası yaptığı açıklamada "Kimse merak etmesin. Falcao transferinde taraftarın için yüzde 99 rahat olsun" ifadelerini kullanmıştı.

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Falcao'dan flaş Galatasaray sözleri!

Yıldız golcünün transferi için uzun süredir uğraşan yönetimin, her konuda anlaşmaya varılan yıldız futbolcuyu perşembe İstanbul'a getireceği ve cuma günü de resmi sözleşme imzalatacağı iddia edilmişti.

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Falcao'dan flaş Galatasaray sözleri!

Ancak Monaco'nun Falcao'yu bırakmak istememesi ve sarı-kırmızılılarda bonservis talep etmesi transfer sürecinin uzamasına neden oldu.

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