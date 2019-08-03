03 Ağustos 2019, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray Panathinaikos maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte Galatasaray'ın ilk 11'i

Galatasaray Panathinaikos maçı saat kaçta hangi kanalda?
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 03.08.2019

2019-2020 sezonu hazırlıklarını kadrosuna kattığı yeni transferleriyle tam gaz sürdüren son şampiyon , hazırlık müsabakası kapsamında temsilcisi Panathinaikos ile karşı karşıya gelecek. Sarı kırmızılıların sezon öncesi Panathinaikos ile mücadele edeceği maça kısa süre kala maçın saat, kanal bilgileri de sporseverler tarafından merak konusu... Peki, Galatasaray Panathinaikos hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Mücadeleye dair son detaylar, CANLI yayın bilgileri haberimizde...

'in başlamasına kısa bir süre kala çalışmalarına devam eden , yeni transferlerini denemek ve eksik yönlerini görmek için Panathinaikos ile hazırlık maçı yapacak. İki ekip, Avrupa kupaları tarihinde daha önce iki kez karşılaştı. Söz konusu müsabakaların ikisini de sarı-kırmızılı ekip kazandı. İşte, Galatasaray Panathinaikos hazırlık maçı hakkında tüm detaylar...

Galatasaray Panathinaikos hazırlık maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Sarı kırmızılı ekip, 2019-2020 sezonu hazırlıkları kapsamında 3 Ağustos Cumartesi günü saat 21.00'de Stadı'nda Panathinaikos ile karşı karşıya gelecek. Mücadele, D Smart'ın Spor Smart kanalında canlı yayınlanacak.

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GALATASARAY'DA SON DURUM

Galatasaray'da Copa America ve maçları nedeniyle takıma sonradan dahil olan , Seri, Muslera ve Luyindama gibi yıldızların, fiziksel olarak son derece hazır durumda oldukları belirtiliyor.

SON TRANSFER EMRE MOR ÇİME AYAK BASTI

'nde teknik direktör yönetimindeki antrenmana yeni Emre Mor da katıldı. Celta Vigo'dan transfer edilen Mor, akımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.


TT STADI'NDA TARAFTAR ÇILGINLIĞI

Panathinaikos ile oynanacak hazırlık maçına Galatasaraylı taraftarlar büyük ilgi gösteriyor. Sosyal medyada organize olan futbolseverler, takımın taraftarıyla buluşacağı bu ilk maçta, tribünleri doldurmaya hazırlanıyor.

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