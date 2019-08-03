Galatasaray Panathinaikos maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte Galatasaray'ın ilk 11'i

2019-2020 sezonu hazırlıklarını kadrosuna kattığı yeni transferleriyle tam gaz sürdüren son şampiyon Galatasaray, hazırlık müsabakası kapsamında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile karşı karşıya gelecek. Sarı kırmızılıların sezon öncesi Panathinaikos ile mücadele edeceği maça kısa süre kala maçın saat, kanal bilgileri de sporseverler tarafından merak konusu... Peki, Galatasaray Panathinaikos hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Mücadeleye dair son detaylar, CANLI yayın bilgileri haberimizde...

Süper Lig'in başlamasına kısa bir süre kala çalışmalarına devam eden Galatasaray, yeni transferlerini denemek ve eksik yönlerini görmek için Panathinaikos ile hazırlık maçı yapacak. İki ekip, Avrupa kupaları tarihinde daha önce iki kez karşılaştı. Söz konusu müsabakaların ikisini de sarı-kırmızılı ekip kazandı. İşte, Galatasaray Panathinaikos hazırlık maçı hakkında tüm detaylar...

Galatasaray Panathinaikos hazırlık maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Sarı kırmızılı ekip, 2019-2020 sezonu hazırlıkları kapsamında 3 Ağustos Cumartesi günü saat 21.00'de Türk Telekom Stadı'nda Panathinaikos ile karşı karşıya gelecek. Mücadele, D Smart'ın Spor Smart kanalında canlı yayınlanacak.

GALATASARAY'DA SON DURUM

Galatasaray'da Copa America ve Afrika Kupası maçları nedeniyle takıma sonradan dahil olan Belhanda, Seri, Muslera ve Luyindama gibi yıldızların, fiziksel olarak son derece hazır durumda oldukları belirtiliyor.

SON TRANSFER EMRE MOR ÇİME AYAK BASTI

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmana yeni transfer Emre Mor da katıldı. Celta Vigo'dan transfer edilen Mor, akımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.





TT STADI'NDA TARAFTAR ÇILGINLIĞI

Panathinaikos ile oynanacak hazırlık maçına Galatasaraylı taraftarlar büyük ilgi gösteriyor. Sosyal medyada organize olan futbolseverler, takımın taraftarıyla buluşacağı bu ilk maçta, tribünleri doldurmaya hazırlanıyor.