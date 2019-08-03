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Galatasaray'da şok sakatlık! Oyuna devam edemedi
Güncelleme Tarihi: 03.08.2019 Giriş Tarihi: 03.08.2019
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, hazırlık maçında Türk Telekom Stadı'nda Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'u konuk etti. Sarı-kırmızılıların yeni transferi Jimmy Durmaz, mücadelenin 50. dakikasında sakatlanarak sahayı terk etti.
Gelecek sezon üç kulvarda birden yarışacak olan Galatasaray, hazırlık maçında sahasında Panathinakos'u konuk etti. Mücadelenin 50. dakikasında sarı-kırmızılılarda moralleri bozan bir gelişme yaşandı.
Galatasaray'ın bu sezon transfer ettiği İsveçli sağ kanat Jimmy Durmaz, mücadelenin 50. dakikasında sakatlanarak yerini Yunus Akgün'e bıraktı. Pozisyon sonrası taraftarın sevgi gösterisinde bulunduğu Durmaz, taraftarları alkışlayarak sahayı terk etti.
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