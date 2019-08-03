03 Ağustos 2019, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray'da şok sakatlık! Oyuna devam edemedi

G.Saray'da şok sakatlık! Oyuna devam edemedi
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 03.08.2019 Giriş Tarihi: 03.08.2019

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren , hazırlık maçında Stadı'nda temsilcisi Panathinaikos'u konuk etti. Sarı-kırmızılıların yeni transferi , mücadelenin 50. dakikasında sakatlanarak sahayı terk etti.

Gelecek sezon üç kulvarda birden yarışacak olan , hazırlık maçında sahasında Panathinakos'u konuk etti. Mücadelenin 50. dakikasında sarı-kırmızılılarda moralleri bozan bir gelişme yaşandı.

Galatasaray'ın bu sezon ettiği İsveçli sağ kanat , mücadelenin 50. dakikasında sakatlanarak yerini Yunus Akgün'e bıraktı. Pozisyon sonrası taraftarın sevgi gösterisinde bulunduğu Durmaz, taraftarları alkışlayarak sahayı terk etti.

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