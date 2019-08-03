Galatasaray'a Mitroglou müjdesi

Golcü takviyesi yapmayı planlayan Nantes'in, golcü için harekete geçtiği ve Galatasaray'ın da göndermeye sıcak baktığı kaydedildi.

Mitroglou'nun menajeri Galariotis de teklifler olduğunu doğrularken; "Evet, ilgilenen kulüpler var, önümüzdeki günlerde bu takımlarla ilgili bir çalışma yapacağız" diye konuştu.

DIAGNE'YE İZİN ÇIKTI

Galatasaray'ın Al Rayyan takımına göndermeye hazırlandığı Mbaye Diagne'nin izni uzatıldı. Golcü futbolcunun, Katar ekibiyle görüşmelerinin devam ettiği, teknik heyetin onayı ile temaslarda bulunması için süre tanındığı ifade edildi. Feghouli'nin de izni 9 Ağustos'a çekilmişti.