03 Ağustos 2019, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray'a Mitroglou müjdesi

Mitroglou müjdesi
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 03.08.2019

Golcü takviyesi yapmayı planlayan Nantes'in, golcü için harekete geçtiği ve 'ın da göndermeye sıcak baktığı kaydedildi.

'nun menajeri Galariotis de teklifler olduğunu doğrularken; "Evet, ilgilenen kulüpler var, önümüzdeki günlerde bu takımlarla ilgili bir çalışma yapacağız" diye konuştu.

DIAGNE'YE İZİN ÇIKTI

'ın Al Rayyan takımına göndermeye hazırlandığı Mbaye Diagne'nin izni uzatıldı. Golcü futbolcunun, ekibiyle görüşmelerinin devam ettiği, teknik heyetin onayı ile temaslarda bulunması için süre tanındığı ifade edildi. Feghouli'nin de izni 9 Ağustos'a çekilmişti.

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