03 Ağustos 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Galatasaray - Panathinaikos maçında Cenk Tosun detayı!

Galatasaray, hazırlık maçında Türk Telekom Stadyumu'nda ağırladığı Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'u Adem Büyük ve Ryan Donk'un golleriyle 2-1 mağlup etti. Mücadelede Ryan Donk'un golünün ardından yaşanan sevinçte Cenk Tosun detayı gözlerden kaçmadı. İşte Galatasaray - Panathinaikos maçından kareler...

Giriş Tarihi: 03.08.2019 23:57
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Galatasaray - Panathinaikos maçında Cenk Tosun detayı!

Galatasaray, Panathinaikos'u Adem Büyük ve Ryan Donk'un attığı gollerle 2-1 mağlup etmeyi başardı.

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Galatasaray - Panathinaikos maçında Cenk Tosun detayı!

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 4. özel maçını Panathinaikos ile oynadı.

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Galatasaray - Panathinaikos maçında Cenk Tosun detayı!

Bu müsabakadan önce sarı-kırmızılılar; Avusturya kampında RB Leipzig, Augsburg ve Bordeaux ile karşılaşmıştı.

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Galatasaray - Panathinaikos maçında Cenk Tosun detayı!

Cimbom, söz konusu müsabakalarda RB Leipzig ve Augsburg'a yenilirken, Bordeaux'u mağlup etmeyi başardı.

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Galatasaray - Panathinaikos maçında Cenk Tosun detayı!

İstanbul'daki Yunan ekibini 2-1 mağlup etmeyi başaran Galatasaray böylece 4. hazırlık maçında ikinci galibiyeti aldı.

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