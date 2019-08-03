03 Ağustos 2019, Cumartesi
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Galatasaray - Panathinaikos maçında Cenk Tosun detayı!
Galatasaray, hazırlık maçında Türk Telekom Stadyumu'nda ağırladığı Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'u Adem Büyük ve Ryan Donk'un golleriyle 2-1 mağlup etti. Mücadelede Ryan Donk'un golünün ardından yaşanan sevinçte Cenk Tosun detayı gözlerden kaçmadı. İşte Galatasaray - Panathinaikos maçından kareler...
Giriş Tarihi: 03.08.2019 23:57
- 1
- 71
- 2
- 71
- 3
- 71
- 4
- 71
- 5
- 71
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"