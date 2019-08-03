03 Ağustos 2019, Cumartesi
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Jimmy Durmaz'ın performansı sonrası sosyal medya yıkıldı!
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Türk Telekom Stadı'nda ağırladığı Panathinaikos'u 2-1 mağlup eden Galatasaray'da yeni transfer Jimmy Durmaz'ın gösterdiği etkili performans maça damga vurdu. Sarı-kırmızılı taraftarlar, sosyal medya hesaplarından İsveçli futbolcuyla ilgili yorumlarını paylaştı.
Giriş Tarihi: 03.08.2019 23:12
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