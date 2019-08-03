03 Ağustos 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Jimmy Durmaz'ın performansı sonrası sosyal medya yıkıldı!

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Türk Telekom Stadı'nda ağırladığı Panathinaikos'u 2-1 mağlup eden Galatasaray'da yeni transfer Jimmy Durmaz'ın gösterdiği etkili performans maça damga vurdu. Sarı-kırmızılı taraftarlar, sosyal medya hesaplarından İsveçli futbolcuyla ilgili yorumlarını paylaştı.

Giriş Tarihi: 03.08.2019 23:12
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Jimmy Durmaz'ın performansı sonrası sosyal medya yıkıldı!

Gelecek sezon hazırlıklarını takıma kattığı yeni transferleriyle de hummalı bir şekilde sürdüren son şampiyon Galatasaray, hazırlık müsabakası kapsamında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile karşı karşıya geliyor.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Jimmy Durmaz gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekerken sosyal medya platformu Twitter üzerinde kısa sürede en çok konuşulanlar arasına girdi. İşte Sarı-Kırmızılı taraftarların Jimmy tepkileri

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Jimmy Durmaz'ın performansı sonrası sosyal medya yıkıldı!
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Jimmy Durmaz'ın performansı sonrası sosyal medya yıkıldı!
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Jimmy Durmaz'ın performansı sonrası sosyal medya yıkıldı!
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Jimmy Durmaz'ın performansı sonrası sosyal medya yıkıldı!
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