Jimmy Durmaz'ın performansı sonrası sosyal medya yıkıldı!

Gelecek sezon hazırlıklarını takıma kattığı yeni transferleriyle de hummalı bir şekilde sürdüren son şampiyon Galatasaray, hazırlık müsabakası kapsamında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile karşı karşıya geliyor.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Jimmy Durmaz gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekerken sosyal medya platformu Twitter üzerinde kısa sürede en çok konuşulanlar arasına girdi. İşte Sarı-Kırmızılı taraftarların Jimmy tepkileri