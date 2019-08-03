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Galatasaray’da yeni transferler Türk Telekom Stadyumu’na ayak bastı
Giriş Tarihi: 03.08.2019
Galatasaray’ın yeni transferleri Adem Büyük, Ryan Babel, Jimmy Durmaz, Okan Kocuk, Seri ve Emre Mor, Panathinaikos maçı ile birlikte ilk kez Türk Telekom Stadyumu’nda oynadı.
Galatasaray'da yaz transfer döneminde takıma katılan yeni futbolcular, ilk kez Türk Telekom Stadyumu'na ilk kez ayak bastı. Sarı-kırmızılılar, Adem Büyük, Ryan Babel, Valentine Ozornwafor, Jimmy Durmaz, Şener Özbayraklı, Okan Kocuk, Jean Michael Seri ve Emre Mor'u transfer etmişti. Bu futbolculardan Şener, sakatlığı nedeniyle Panathinaikos ile oynanan hazırlık müsabakasında görev alamadı.
Okan, Adem, Jimmy, Seri ve Babel 11'de başlarken, Emre sonradan oyuna dahil oldu. Ozornwafor ise süre alamadı.
Emre ile Seri ayrıca ilk kez sarı-kırmızılı formayı giydi.
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