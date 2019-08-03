03 Ağustos 2019, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray’da yeni transferler Türk Telekom Stadyumu’na ayak bastı

Yeni transferler TT Stadyumu’na ayak bastı
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 03.08.2019

’ın yeni transferleri , , , Okan Kocuk, Seri ve , Panathinaikos maçı ile birlikte ilk kez Stadyumu’nda oynadı.

'da yaz döneminde takıma katılan yeni futbolcular, ilk kez Stadyumu'na ilk kez ayak bastı. Sarı-kırmızılılar, , , Valentine Ozornwafor, , Şener Özbayraklı, Okan Kocuk, Jean Michael Seri ve 'u transfer etmişti. Bu futbolculardan Şener, sakatlığı nedeniyle Panathinaikos ile oynanan hazırlık müsabakasında görev alamadı.

Okan, Adem, Jimmy, Seri ve Babel 11'de başlarken, Emre sonradan oyuna dahil oldu. Ozornwafor ise süre alamadı.

Emre ile Seri ayrıca ilk kez sarı-kırmızılı formayı giydi.

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