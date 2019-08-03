03 Ağustos 2019, Cumartesi

GALATASARAY

"Her zaman Galatasaray taraftarıyım"

Her zaman Galatasaray taraftarıyım
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 03.08.2019

(Serie A) takımlarından Udinese'yi çalıştıran Hırvat teknik adam eski takımı hakkında açıklamalarda bulundu.

, 2017-2018 sezonunun 16. haftasında görevden ayrıldığını ve sarı-kırmızılı takımın o sezonu şampiyon tamamladığını hatırlatarak, " iyi bir takım ama bu sezon sonunda nasıl olacağını bilmiyorum. Mükemmel bir takım yaptığımızı hatırlıyorum. O takım 2 kez şampiyon oldu." diye konuştu.

Sarı-kırmızılı takımda şu anda oynayan futbolcuları tanımadığını dile getiren Tudor, "Takımın şu anki durumunu bilmiyorum ancak ben her zaman Galatasaray taraftarıyım. Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olurlar mı bilmiyorum. Çünkü oyuncuları tanımıyorum. Bu yüzden bir şey söylemek zor." ifadelerini kullandı.

"Türkiye inanılmaz bir yer"

Igor Tudor, ile ilgili övgü dolu sözler sarf etti.

ve Galatasaray'da görev yaptığını hatırlatarak Türkiye'de güzel zaman geçirdiğini anlatan 41 yaşındaki teknik adam, "Sadece ile ilgili değil Türkiye hakkında da çok iyi şeyler düşünüyorum. Türkiye'de çok eğleniyorum. Sadece 'da değil tüm Türkiye'de her yerde çok kolay iyi vakit geçirebilirsiniz. İnanılmaz bir yer. Türkiye'de güzel insanlarla iyi anılarım oldu. Sadece olarak değil insanları görmek için de geri gelmeyi çok isterim." şeklinde görüş belirtti.

Tudor, "Tekrar Türkiye'de çalışmayı düşünür müsünüz?" şeklindeki soruya, "Her zaman tabii ki. Ne olacağı hiç belli olmaz." cevabını verdi.

"Beşiktaş, iyi bir takım"

Tudor, hazırlık maçında karşılaştıkları 'ı değerlendirdi.

hazırlıkları kapsamında gerçekleştirilen kampında karşılaştıkları ve 2-0 yendikleri siyah-beyazlı takımla ilgili Tudor, "Beşiktaş iyi bir takım. Sadece bazı oyuncularını gördüm. Zamanla daha iyi olacaklarını düşünüyorum." diye konuştu.

Hırvat çalıştırıcı, Serie A'da yeni sezon hedefleriyle ilgili ise "Serie A, çok zor bir lig. En iyi teknik direktörlerin olduğu bir lig. Bu kolay değil. Bu sezon ilk olarak ligde kalmayı hedefliyoruz. Mümkün olan en iyi takımı oluşturmaya çalışacağız." diyerek sözlerini tamamladı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
G.Saray'dan bir bomba daha! Falcao'nun yanına sürpriz isim... G.Saray'dan bir bomba daha! Falcao'nun yanına sürpriz isim...
UEFA açıkladı! G.Saray devleri solladı UEFA açıkladı! G.Saray devleri solladı
Galatasaray Panathinaikos maçı saat kaçta hangi kanalda? Galatasaray Panathinaikos maçı saat kaçta hangi kanalda?
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör