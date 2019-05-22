Dikenli taşlı yollar

UEFA’nın FFP kriterleri yüzünden “Sattığı kadar alabilen” Aslan, bırakın yedek santrfor getirmeyi, elindeki ‘Gol Kralı’nı da kaybetti. Tek forvet ile maceraya giren Cimbom’un yolları dikenli olacaktı.

Fatih Terim yeni sezona başlarken, kendileri için en önemli konunun şampiyonluk kadrosunu korumak olduğunu söylüyordu. İmparator, "Önce şampiyonluk kadrosunu koruyalım. Daha sonra takviyeler yaparız" dedikten sonra İnter'den kiralanan Nagatomo'nun, 2.5 milyon euro'ya bonservisi alındı. Takımda istenmeyen isimler gönderilirken, Denayer ise elde tutulamadı. UEFA ile yapılan Finansal Fair-Play anlaşması gereği sattığı oyunculardan elde edilen bonservisi kullanmak zorunda olan Cimbom, bedelsiz olarak Muğdat'ı, kiralık olarak Onyekuru ve Ndiaye'yi takıma kazandırdı. Ömer Bayram 'ın yanında Alanya'da çıkış yakalayan 'G.Saray'ın çocuğu' Emre Akbaba da transfer edildi. Galatasaray 'ı 29 golle Süper Lig 'de şampiyon yapan Bafetimbi Gomis , taraftarın sevgilisi haline gelmişti. Attıklarının yanı sıra yaşadığı gol sevinci ve "Sen olsan bari" şarkısıyla milyonları coşturan Fransız santrfor, sezon bitiminde zam istedi. 1 yılda 2.5 milyon euro'luk imza parasının yanı sıra 3.35 milyon euro yıllık maaş, 200 bin dolar şampiyonluk primi ve puan başına 5 bin euro prim kazanan Gomis, net ücretinin 5 milyon euro olmasını talep etti. İsteği karşılanmayan yıldız santrfor ayrılmak istedi ve 6 milyon euro'ya Arabistan ekibi Al Hilal'e transfer oldu. 3 aylık dönemde Bafetimbi Gomis'i yedeklemek isteyen Fatih Terim, kimseyi alamadı üstüne ' Gol Kralı 'nı kaybetti. Cimbom sezona tek santrfor Eren Derdiyok ile girecekti. Yaz transfer döneminde 9.15 milyon euro'luk satış yapıp, 8.45 milyon euro'luk para harcandı.

KAYIPLA BAŞLADI

LİGİ'NDE

Galatasaray2017-2018 sezonunun devre arasında Fatih Terim'in 4'üncü gelişiyle yeniden şampiyonluğa ulaşmış ve kasasını doldurarak sezonu kapatmıştı.Yeni sezonun ilk sınavı Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Akhisar ile yapılacak Süper Kupa finaliydi.Yaz transfer dönemi boyunca zam istediği konuşulan ve yönetim ile ters düşen 29 gollü 'Kral' Bafetimbi Gomis, Akhisar maçına damga vuracaktı. Ancak bu kez attığı gollerle değil, seri penaltılara giden maçta son penaltıyı kaleciye nişanladığı içindi. Şampiyon maçı olan Göztepe deplasmanında penaltıyı gole çeviren Gomis, bu kez sınıfta kaldı. Terim maç sonunda şöyle konuştu: "Ligde attığınız yere atarsanız, kaçar."Yaz transfer döneminin bitimine 8 gün kala Gomis'i satan yönetim büyük baskı altındaydı. Teknik heyet ve taraftarlar, golcü transferini bağıra ağıra bekledi. Sosyal medyada kampanyalar başlatıldı. Yönetim, son günlerde Andreas Cornelius, Vagner Love ve Yevhen Seleznyov gibi isimlerden birini kadroya katmak istedi fakat başaramadı. Son günlerde gelmesi beklenen golcü bir türlü gelmedi. Aslan, sezona Eren Derdiyok ile başladı.Şampiyonlar ​Ligi'ne direkt katılan Galatasaray, çok şanslı bir kura çekti. Rakip kadroların milyar eurolar'ı bulduğu Devler Ligi 'nde Aslan dişine göre rakiplerle eşleşti. Portekiz'den Porto, Almanya'dan Schalke, Rusya'dan Lokomotiv Moskova ile aynı gruba düşen Galatasaray'da beklenen forvet transferi belki de biraz da bu yüzden 6 ay sarktı.

3 MAÇTA 10 GOL YÖNETİMİ YANILTTI

Süper Lig'i 10 Ağustos'ta açan Galatasaray ilk maçını Ankaragücü deplasmanında yaptı. Başkentten 3-1'lik galibiyetle dönen Cimbom, ikinci hafta evinde Göztepe'yi tek golle geçti. Gomis gittikten sonra Alanyaspor'u evinde 6 golle boğan G.Saray, 3 haftada 10 gol atarak 9 puan topladı. Bu maçlar sonunda Başkan Mustafa Cengiz , "Golcüsüz 10 gol atıyoruz" diye konuştu.Şampiyonluğun ardından lige 3'te 3'le giren Galatasaray, Trabzon deplasmanına rehavetle gitti. Transfer döneminin kapandığı gün yani 1 Eylül'de bordo-mavili tribünlerin önünde tel tel dökülen Aslan, rakibine 4-0'la teslim oldu.Sezzona 4'te 4'le giren Kasımpaşa'da Mbaye Diagne gollerini sıralamaya başlamıştı. Bunun yanında iyi de futbol oynayan lacivertbeyazlılar, Türk Telekom Stadı'nda bozguna uğradı. Galatasaray kaliteli bir oyunun yanında bulduğu 4 golle rakibini ezdi ve Şampiyonlar Ligi 'nde evinde yapacağı Lokomotiv Moskova maçına hazırlandı.Milli ara öncesi Antalya deplasmanına galibiyet parolasıyla çıkan Galatasaray, yine golcüsüzdü. Eren Derdiyok, maçta yoktu. Akdeniz'de topa yüzde 67 sahip olan ve tek kale oynayan Aslan, bir kez daha golcü ve gol problemi çekiyordu. Teknik Direktör Fatih Terim, Antalya'da şapkadan tavşan çıkardı. Hocanın ilk hamlesi 76'da Belhanda'nın yerine giren Maicon'un santrfor bölgesine kaydırılması oldu. Ardından 85'te Onyekuru'nun yerine bir başka kule Donk oyuna girdi. Hollandalı, 87'de kafayla galibiyeti getirdi. Fatih hoca maç sonu, "Donk'u ileri aldık, 'donk' diye vurdu kafayı" dedi.​4 milyon euro'ya Alanya'dan transfer edilen Emre Akbaba Galatasaray'da iyi bir başlangıç yaptı. Eski takımı Alanya'ya 2 gol atan 26 yaşındaki orta saha, Kasımpaşa'ya karşı da 2 asistle yıldızlaştı. Milli takımda İsveç'i 2 golle yıkan Akbaba, Erzurum maçına da ilk 11'de başladı. Yıldız futbolcu, Galatasaray'ın 1-0 yendiği maçın 38. dakikasında talihsiz bir sakatlık yaşadı. Parmağı kırılan Akbaba, sahalardan 129 gün uzak kaldı ve 23 maç kaçırdı.

PORTO'DA ATAMADIK

GALATASARAY HABERLERİ

GalatasarayŞampiyonlar Ligi'ndeki ikinci sınavını Porto deplasmanında verdi. Güçlü rakibi önünde Eren Derdiyok sakattı ve santrfor bölgesinde Sinan Gümüş oynadı. Maçta birçok pozisyon bulan sarı-kırmızılılar; direkleri dövdü ve Casillas'ı geçemedi. Cimbom, Portekiz'de 3 puan kaybedip lige döndü.​Sarı kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'ne büyük bir hırsla başladı. Fatih Terim, 4'üncü gelişinde "Bir hayalim var" dedi. 2017-18 sezonunu şampiyon olarak kapatan Cimbom, Terim'in o büyük hayalini gerçekleştirmek istediği yere doğrudan katıldı. İlk maçını evinde Lokomotiv Moskova ile yapan Galatasaray, rakibini harika bir oyunla yıktı. Aslan galibiyeti 3-0'lık sonuçla aldı.Devler Ligi'ne müthiş başlayan Aslan, lige Akhisar'da kötü döndü. Sezon başında kupa kaybettiği rakibine konuk olan sarı-kırmızılılar sahadan silik bir futbol ve 3-0'lık yenilgiyle ayrılıyordu. Bir önceki sezon dış sahada korkunç performans çizen Galatasaray, ligde çıktığı son iki dış saha maçını da kaybetti.