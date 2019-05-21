21 Mayıs 2019, Salı

GALATASARAY

PFDK'ya sevk edilen Fatih Terim ne ceza alacak?

Fatih Terim ne ceza alacak?
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 21.05.2019 Giriş Tarihi: 21.05.2019

Galatasaray Teknik Direktörü , maçında yaşanan olaylar sonrası tedbirli olarak 'ya sevk edildi. Peki, Terim ne ceza alacak?

, Medipol ile oynanan karşılaşmadaki "saldırısı" ve "tedbire uymaması" sebebiyle tedbirli olarak 'ya sevk edildi.

Hukuk Müşavirliği tarafından PFDK'ya sevk edilen Terim'in belirtilen gerekçeler ışığında 3-5 arasında men cezasına çarptırılması bekleniyor.

Ayrıca Başakşehir ile oynanan maçta hakem tarafından tribüne gönderilmesine rağmen maç sonunda sahaya girerek şampiyonluk kutlayan Fatih Terim'in talimatlar gereği 4 maç men cezası ile cezalandırılacağı ve böylelikle Terim'in toplam cezasının en az 7 maç olabileceği öğrenildi.

Fatih Terim, Ümit Davala ve Orhan Ak PFDK'da

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