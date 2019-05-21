PFDK'ya sevk edilen Fatih Terim ne ceza alacak?
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Başakşehir maçında yaşanan olaylar sonrası tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi. Peki, Terim ne ceza alacak?
Fatih Terim, Medipol Başakşehir ile oynanan karşılaşmadaki "saldırısı" ve "tedbire uymaması" sebebiyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.
TFF Hukuk Müşavirliği tarafından PFDK'ya sevk edilen Terim'in belirtilen gerekçeler ışığında 3-5 arasında men cezasına çarptırılması bekleniyor.
Ayrıca Başakşehir ile oynanan maçta hakem tarafından tribüne gönderilmesine rağmen maç sonunda sahaya girerek şampiyonluk kutlayan Fatih Terim'in talimatlar gereği 4 maç men cezası ile cezalandırılacağı ve böylelikle Terim'in toplam cezasının en az 7 maç olabileceği öğrenildi.
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