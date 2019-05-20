Galatasaray'da Arda Turan bombası

Başakşehir ve Barcelona'nın istemediği Arda, Terim'den özür diledi. G.Saray'a dönmek istediğini belirtti... İkilinin önümüzdeki günlerde transfer için yeniden bir araya geleceği ve şartları konuşucakları öğrenildi.