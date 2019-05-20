21 Mayıs 2019, Salı
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Galatasaray'da Arda Turan bombası
Başakşehir ve Barcelona'nın istemediği Arda, Terim'den özür diledi. G.Saray'a dönmek istediğini belirtti... İkilinin önümüzdeki günlerde transfer için yeniden bir araya geleceği ve şartları konuşucakları öğrenildi.
Giriş Tarihi: 20.05.2019 22:43 Güncelleme Tarihi: 21.05.2019 07:50
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