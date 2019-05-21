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Onyekuru Galatasaray'dan ayrılıyor! İşte yerine gelecek isim
Sezonu çifte şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray'da transfer çalışmalarına hız verildi. Babel ve Ozornwafor ile anlaşma sağlayan sarı-kırmızılılarda sezon başında Everton'dan kiralanan Onyekuru ile yollar ayrılıyor. Teknik direktör Fatih Terim, Nijeryalı yıldızın yerine gelecek ismi belirledi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 21.05.2019 09:59 Güncelleme Tarihi: 21.05.2019 10:01
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