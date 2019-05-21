21 Mayıs 2019, Salı

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Onyekuru Galatasaray'dan ayrılıyor! İşte yerine gelecek isim

Sezonu çifte şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray'da transfer çalışmalarına hız verildi. Babel ve Ozornwafor ile anlaşma sağlayan sarı-kırmızılılarda sezon başında Everton'dan kiralanan Onyekuru ile yollar ayrılıyor. Teknik direktör Fatih Terim, Nijeryalı yıldızın yerine gelecek ismi belirledi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 21.05.2019 09:59 Güncelleme Tarihi: 21.05.2019 10:01
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Onyekuru Galatasaray'dan ayrılıyor! İşte yerine gelecek isim

Bu sezon hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası'nı kazanarak sezonu çifte şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray'da yaz transfer dönemi için çalışmalar başladı.

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Onyekuru Galatasaray'dan ayrılıyor! İşte yerine gelecek isim

Transfere hızlı bir giriş yapan sarı-kırmızılılar, Fulham'dan ayrılan Hollandalı yıldız Ryan Babel ve Nijerya'nın Enyimba Aba takımında forma giyen Valentine Ozornwafor ile anlaşma sağladı.

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Onyekuru Galatasaray'dan ayrılıyor! İşte yerine gelecek isim

Teknik direktör Fatih Terim'in transfer raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Cimbom'da takımdan ayrılacak isimler de netleşmeye başladı.

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Onyekuru Galatasaray'dan ayrılıyor! İşte yerine gelecek isim

Galatasaray, sezon başında Premier Lig ekiplerinden Everton'dan kiraladığı Henry Onyekuru ile yola devam etmeyecek.

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Onyekuru Galatasaray'dan ayrılıyor! İşte yerine gelecek isim

21 yaşındaki Nijeryalı'nın bonservisini elinde bulunduran Everton, ay sonunda takıma dönecek genç yıldızını 25 milyon Euro'ya satmayı planlıyor.

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