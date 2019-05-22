22 Mayıs 2019, Çarşamba

GALATASARAY

Cimbom'da kiralık operasyonu

Cimbom'da kiralık operasyonu
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 22.05.2019

9 oyuncunun anlaşmasının bir hafta sonra bitecek olması yönetimi harekete geçirdi.

Şampiyonluğa ulaşan 'da gelecek sezon büyük bir değişim yaşanacak gibi duruyor. Sarı-kırmızılı ekipte 9 futbolcunun anlaşması sona eriyor. Sivas maçının ardından Onyekuru, Ndiaye, Luyindama ve eski takımlarına dönecek. Ancak Galatasaray Onyekuru, Ndiaye ve Luyindama'yı bırakmak istemiyor. Everton ve ile görüşmeler sürüyor.

Kiralık anlaşması bitenler: Onyekuru (Everton) Ndiaye (Stoke City) Luyindama (S. Liege) Semih Kaya (S. Prag)

Sözleşmesi bitenler: Sinan Gümüş Eren Derdiyok Selçuk İnan Muğdat Çelik Gökay Güney

SELÇUK'A İNDİRİM ŞARTI

Luyindama 6 milyon euro'luk satın alma bedeli de ödenerek kalması sağlanacak. Semih Kaya'nın yeniden kiralanması düşünülmüyor. Sözleşmeleri bitecek olan Sinan, Eren, Selçuk, Muğdat ve Gökay ile de şimdilik devam edilmesi beklenmiyor. Sadece maaşında yüzde 50 indirime gitmesi halinde Selçuk ile devam edilme ihtimali bulunuyor.

ÇAĞLAR VE ÖMER TOPRAK HEDEFTE

Aklının bir yerinde Çağlar Söyüncü ve 'ı tutan bu transferlerin zor olduğunu biliyor. O nedenle 'ı şimdilik elde tutmayı planlıyor. Eğer Çağlar ve Ömer'den birisi kiralanabilirse o zaman Ahmet'in gitmesine izin verecek.
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