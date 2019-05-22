22 Mayıs 2019, Çarşamba
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Kiralık anlaşması bitenler: Onyekuru (Everton) Ndiaye (Stoke City) Luyindama (S. Liege) Semih Kaya (S. Prag)
Sözleşmesi bitenler: Sinan Gümüş Eren Derdiyok Selçuk İnan Muğdat Çelik Gökay Güney
SELÇUK'A İNDİRİM ŞARTI
Luyindama 6 milyon euro'luk satın alma bedeli de ödenerek kalması sağlanacak. Semih Kaya'nın yeniden kiralanması düşünülmüyor. Sözleşmeleri bitecek olan Sinan, Eren, Selçuk, Muğdat ve Gökay ile de şimdilik devam edilmesi beklenmiyor. Sadece maaşında yüzde 50 indirime gitmesi halinde Selçuk ile devam edilme ihtimali bulunuyor.
ÇAĞLAR VE ÖMER TOPRAK HEDEFTE
Aklının bir yerinde Çağlar Söyüncü ve Ömer Toprak'ı tutan Fatih Terim bu transferlerin zor olduğunu biliyor. O nedenle Ahmet Çalık'ı şimdilik elde tutmayı planlıyor. Eğer Çağlar ve Ömer'den birisi kiralanabilirse o zaman Ahmet'in gitmesine izin verecek.
Cimbom'da kiralık operasyonu
Giriş Tarihi: 22.05.2019
9 oyuncunun anlaşmasının bir hafta sonra bitecek olması yönetimi harekete geçirdi.
Şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da gelecek sezon büyük bir değişim yaşanacak gibi duruyor. Sarı-kırmızılı ekipte 9 futbolcunun anlaşması sona eriyor. Sivas maçının ardından Onyekuru, Ndiaye, Luyindama ve Semih Kaya eski takımlarına dönecek. Ancak Galatasaray Onyekuru, Ndiaye ve Luyindama'yı bırakmak istemiyor. Everton ve Stoke City ile görüşmeler sürüyor.
Kiralık anlaşması bitenler: Onyekuru (Everton) Ndiaye (Stoke City) Luyindama (S. Liege) Semih Kaya (S. Prag)
Sözleşmesi bitenler: Sinan Gümüş Eren Derdiyok Selçuk İnan Muğdat Çelik Gökay Güney
SELÇUK'A İNDİRİM ŞARTI
Luyindama 6 milyon euro'luk satın alma bedeli de ödenerek kalması sağlanacak. Semih Kaya'nın yeniden kiralanması düşünülmüyor. Sözleşmeleri bitecek olan Sinan, Eren, Selçuk, Muğdat ve Gökay ile de şimdilik devam edilmesi beklenmiyor. Sadece maaşında yüzde 50 indirime gitmesi halinde Selçuk ile devam edilme ihtimali bulunuyor.
ÇAĞLAR VE ÖMER TOPRAK HEDEFTE
Aklının bir yerinde Çağlar Söyüncü ve Ömer Toprak'ı tutan Fatih Terim bu transferlerin zor olduğunu biliyor. O nedenle Ahmet Çalık'ı şimdilik elde tutmayı planlıyor. Eğer Çağlar ve Ömer'den birisi kiralanabilirse o zaman Ahmet'in gitmesine izin verecek.
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