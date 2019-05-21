21 Mayıs 2019, Salı

A SPOR GALERİ

Galatasaray Babel transferini böyle duyuracak!

Sezonu çifte kupayla tamamlayan Galatasaray yaz transferine dönemine hızlı bir girişi yaptı. Sarı-kırmızılılar ara transfer döneminde Beşiktaş'tan Fulham'a transfer olan Ryan Babel ile anlaşma sağladı. Galatasaray, Hollandalı yıldızın transferini ilginç bir şekilde duyurmayı planlıyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 21.05.2019 12:24 Güncelleme Tarihi: 21.05.2019 12:33
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Galatasaray Babel transferini böyle duyuracak!

1 hafta içerisinde hem Türkiye Kupası'nı hem de Süper Lig şampiyonluğunu kazanarak çifte kupa sevinci yaşayan Galatasaray, transferde de atağa kalktı.

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Galatasaray Babel transferini böyle duyuracak!

Sarı-kırmızılılar Nijerya'nın Enyimba Aba takımında forma giyen 19 yaşındaki Valentine Ozornwafor'un ardından Ryan Babel'i de renklerine bağladı.

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Galatasaray Babel transferini böyle duyuracak!

Ryan Babel, 2017 yılı Ocak ayında Deportivo La Coruna'dan Beşiktaş'a transfer olmuş ve geçirdiği 2 yılın ardından geçtiğimiz Ocak ayında İngiliz ekibi Fulham'a transfer olmuştu.

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Galatasaray Babel transferini böyle duyuracak!

Daha önce Kasımpaşa ve Beşiktaş formaları giyen Babel, bu kez sarı-kırmızılı formayı terletecek...

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Galatasaray Babel transferini böyle duyuracak!

32 yaşındaki futbolcu ile 2 yıllık anlaşmaya varan Galatasaray, Babel transferini sürpriz bir şekilde açıklamayı planlıyor.

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