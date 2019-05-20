20 Mayıs 2019, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray'ı şampiyonluğa "kanat"ları taşıdı

Galatasaray'ı şampiyonluğa kanatları taşıdı
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 20.05.2019 Giriş Tarihi: 20.05.2019

Spor Toto 'de sezonunun bitimine bir hafta kala mutlu sona ulaşan 'da kanat oyuncuları ve , kazanılan şampiyonlukta önemli rol oynadı.

Sezon başında İngiltere'nin Everton ekibinden edilen Nijeryalı futbolcu Onyekuru ile sarı-kırmızılı takımda ikinci sezonunu geçiren Cezayirli Feghouli, özellikle ikinci yarıdaki performansıyla şampiyonluğa büyük katkı sağladı.

'da sol kanatta görev alan Onyekuru 30 lig maçında 14 kez ağları havalandırırken, sağ kanatta forma giyen Feghouli ise 29 karşılaşmada 9 kez topu filelerle gönderdi.

Onyekuru ve Feghouli, 'in 33. haftasında karşısında 2-1'lik skorla şampiyonluğa ulaştıkları maçta da golleri atan isimler oldu.

Galatasarayın şampiyonluğu dünya basınında GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLUĞU DÜNYA BASININDA

Onyekuru takımın en skoreri

Galatasaray'da , ligin geride kalan bölümünde kaydettiği 14 golle takımın en skorer ismi konumunda bulunuyor.

Süper Lig'de sezonun ilk yarısındaki Göztepe ve maçlarında birer, İstikbal Mobilya Kayserispor ve müsabakalarında da ikişer kez ağları havalandıran Onyekuru, ikinci devredeki karşılaşmasında 3, mücadelesinde 2, Fenerbahçe ve Beşiktaş derbileri ile Medipol Başakşehir müsabakasında ise birer gol attı.

Ligde gol sıralamasında Henry Onyekuru'yu, devre arasında transfer edilen Mbaye Diagne 10, de 9 golle takip ediyor.

Abdullah Avcıya sert sözler! Asıl kaçan sensin ABDULLAH AVCI'YA SERT SÖZLER! "ASIL KAÇAN SENSİN"

Feghouli ikinci devreye damga vurdu

Sofiane Feghouli, etkili performansıyla sezonunun ikinci yarısına damga vurdu.

Sezon başında oynanan Süpe Kupa maçında bekleneni veremeyen Feghouli, ligin ilk yarısındaki birçok maçta teknik direktör tarafından tercih edilmedi.

Mücadelesini bırakmayan ve daha sonra takımın vazgeçilmez isimlerinden olan Cezayirli futbolcu, 8'i sezonun ikinci yarısında olmak üzere toplam 9 kez topu filelerle buluşturdu.

Sezonunun ilk yarısındaki Demir Grup Sivasspor müsabakasında bir gol atan Feghouli, ikinci devredeki maçında 3, Aytemiz Alanyaspor, Antalyaspor, Bursaspor, ve Medipol Başakşehir karşılaşmalarında ise birer kez meşin yuvarlağı filelere yolladı.

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan futbolcular SEZON SONUNDA SÖZLEŞMESİ BİTECEK OLAN FUTBOLCULAR

Gol attıkları maçlarda mağlubiyet yok

Galatasaray, Henry Onyekuru ve Sofiane Feghouli'nin bu sezon ligde gol attığı maçlarda mağlubiyet yaşamadı.

Sarı-kırmızılı ekip, Onyekuru'nun fileleri havalandırdığı 9 karşılaşmada 8 galibiyet bir beraberlik elde etti.

Galatasaray, Feghouli'nin skor ürettiği 7 müsabakadan ise 6 galibiyet ve bir beraberlikle ayrıldı.

Marcaodan olay Emre Belözoğlu paylaşımı! MARCAO'DAN OLAY EMRE BELÖZOĞLU PAYLAŞIMI!

İkisi de "hat-trick" yaptı

Henry Onyekuru ve Sofiane Feghouli, bu sezon Süper Lig'de "hat-trick" yapma başarısı da gösterdi.

Onyekuru sahalarında MKE Ankaragücü ile yaptıkları maçta, Feghouli ise Kasımpaşa ile deplasmanda oynadıkları karşılaşmada üçer kez topu filelerle buluşturdu.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
G.Saray'ın yeni transferi şampiyonluk kutlamalarında! G.Saray'ın yeni transferi şampiyonluk kutlamalarında!
Galatasaray'ın şampiyonluğu dünya basınında Galatasaray'ın şampiyonluğu dünya basınında
Şampiyonluk kupası İstanbul'a götürülüyor Şampiyonluk kupası İstanbul'a götürülüyor
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör