Marcao'dan olay Emre Belözoğlu paylaşımı!

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında sahasında ağırladığı Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da Brezilyalı futbolcu Marcao, maç sonrası sosyal medya hesabından Başakşehir'in tecrübeli futbolcusu Emre Belözoğlu'nu hedef alan bir paylaşım yaptı.

Giriş Tarihi: 20.05.2019 12:09 Güncelleme Tarihi: 20.05.2019 12:13 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





