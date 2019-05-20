20 Mayıs 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Marcao'dan olay Emre Belözoğlu paylaşımı!

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında sahasında ağırladığı Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da Brezilyalı futbolcu Marcao, maç sonrası sosyal medya hesabından Başakşehir'in tecrübeli futbolcusu Emre Belözoğlu'nu hedef alan bir paylaşım yaptı.

Giriş Tarihi: 20.05.2019 12:09 Güncelleme Tarihi: 20.05.2019 12:13
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Marcao'dan olay Emre Belözoğlu paylaşımı!

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında dev mücadelede Galatasaray ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi.

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Marcao'dan olay Emre Belözoğlu paylaşımı!

Sarı-kırmızılılar, 1-0 geriye düştüğü maçta rakibini 2-1 mağlup ederek bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

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Marcao'dan olay Emre Belözoğlu paylaşımı!

Gergin geçen mücadele iki takım oyuncuları arasında geçen tartışmalar sebebiyle oyun sık sık durdu.

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Marcao'dan olay Emre Belözoğlu paylaşımı!

Medipol Başakşehir'in Bajic ile 16. dakikada attığı gol sonrası sahaya yabancı madde yağdı.

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Marcao'dan olay Emre Belözoğlu paylaşımı!

Gol sevincini korner bayrağının yakınında yaşayan Başakşehirli futbolcuların üzerine su şişesi yağdı.

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