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Abdullah Avcı'ya sert sözler! "Asıl kaçan sensin"
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray'a 2-1 mağlup olarak şampiyonluğu rakibine kaptıran Medipol Başakşehir'de teknik direktör Abdullah Avcı, maç sonrası düzenlediği basın toplantısında Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile ilgili sert ifadeler kullanmıştı. Tecrübeli teknik adamın bu sözlerine ise flaş bir yanıt geldi.
Giriş Tarihi: 20.05.2019 12:24
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