20 Mayıs 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Abdullah Avcı'ya sert sözler! "Asıl kaçan sensin"

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray'a 2-1 mağlup olarak şampiyonluğu rakibine kaptıran Medipol Başakşehir'de teknik direktör Abdullah Avcı, maç sonrası düzenlediği basın toplantısında Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile ilgili sert ifadeler kullanmıştı. Tecrübeli teknik adamın bu sözlerine ise flaş bir yanıt geldi.

Giriş Tarihi: 20.05.2019 12:24
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Abdullah Avcı'ya sert sözler! Asıl kaçan sensin

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Medipol Başakşehir, evinde Yeni Malatyaspor'u konuk etmiş, Malatya'nın kaptanı Adem Büyük ile Abdullah Avcı arasında sinirler gerilmişti.

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Abdullah Avcı'ya sert sözler! Asıl kaçan sensin

Hakemin bitiş düdüğüyle birlikte her iki takımın oyuncuları ve teknik ekibi soyunma odasına yönelmişken, sporcu tünelinin girişinde Abdullah Avcı ve Adem Büyük arasında sözlü tartışma olmuştu.

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Abdullah Avcı'ya sert sözler! Asıl kaçan sensin

Mücadelenin ardından Adem'in hiçbir zaman muhatabı olmadığını söyleyen Abdullah Avcı şöyle konuşmuştu;

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Abdullah Avcı'ya sert sözler! Asıl kaçan sensin

"Hiçbir şekilde de olmadı. 10 senedir bu ligde kimin ne olduğunu herkes biliyor.

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Abdullah Avcı'ya sert sözler! Asıl kaçan sensin

Geçen sene Malatya lig maçı ve hazırlık maçında yaptıklarından dolayı özür dileyen bir oyuncudan bahsediyoruz.

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