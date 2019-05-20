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Kulüpler Birliği'nden Galatasaray'a tebrik
Giriş Tarihi: 20.05.2019
Kulüpler Birliği Vakfı, 2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nda şampiyonluğa ulaşan Galatasaray Spor Kulübü'nü tebrik etti.
Kulüpler Birliği'nden yapılan açıklamada, "Kulüpler Birliği Vakfı olarak Galatasaray'ın Süper Lig şampiyonluğunu tebrik eder, önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde başarılar dileriz" denildi.
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