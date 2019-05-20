20 Mayıs 2019, Pazartesi

GALATASARAY

Kulüpler Birliği'nden Galatasaray'a tebrik

Kulüpler Birliği'nden Galatasaray'a tebrik
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 20.05.2019

Kulüpler Birliği Vakfı, 2018-2019 Toto Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nda şampiyonluğa ulaşan Spor Kulübü'nü tebrik etti.

Kulüpler Birliği'nden yapılan açıklamada, "Kulüpler Birliği Vakfı olarak 'ın şampiyonluğunu tebrik eder, önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde başarılar dileriz" denildi.

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