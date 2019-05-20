20 Mayıs 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan futbolcular

Spor Toto Süper Lig'de 2018/2019 sezonunda sona yaklaşırken Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş transfer çalışmalarını hızlandırdı. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan oyuncuları yakından takip eden üç büyükler, listedeki bazı oyuncularla temas kurmaya başladı. İşte sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan futbolcular....

Giriş Tarihi: 20.05.2019 12:54 Güncelleme Tarihi: 20.05.2019 12:55
  • 1
  • 46
Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan futbolcular

İşte sezon sonunda bonservis bedeli ödenmeden alınabilecek futbolcular...

  • 2
  • 46
Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan futbolcular

Selçuk İnan (Galatasaray): Futbolu bırakabilir.

  • 3
  • 46
Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan futbolcular

Mathieu Valbuena (Fenerbahçe)

  • 4
  • 46
Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan futbolcular

Ryan Babel (Fulham): Adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile geçiyor.

  • 5
  • 46
Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan futbolcular

Arjen Robben (Bayern Münih)

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör