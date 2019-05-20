Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan futbolcular

Spor Toto Süper Lig'de 2018/2019 sezonunda sona yaklaşırken Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş transfer çalışmalarını hızlandırdı. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan oyuncuları yakından takip eden üç büyükler, listedeki bazı oyuncularla temas kurmaya başladı. İşte sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan futbolcular....