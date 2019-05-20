20 Mayıs 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Galatasaray'ın şampiyonluğu dünya basınında

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Türk Telekom Stadı'nda ağırladığı Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek 22. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray'ın başarısı dünya basınında da kendisine yer buldu. Ruters, L'Equipe, De Telegraaf, The Sun gibi dünyaca ünlü gazeteler sayfalarında sarı-kırmızılıların şampiyonluğuna yer verdi.

Giriş Tarihi: 20.05.2019 13:06 Güncelleme Tarihi: 20.05.2019 13:17
  • 1
  • 20
Galatasaray'ın şampiyonluğu dünya basınında

Zorlu karşılaşmayla ilgili öne çıkarılan detaylar ise bambaşkaydı... Sarı kırmızılıların zaferinin dış basına yansımaları şöyle;

  • 2
  • 20
Galatasaray'ın şampiyonluğu dünya basınında

REUTERS: GALATASARAY 22. KEZ ŞAMPİYON
"Galatasaray ligin son haftasına aynı puanla girdiği Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek üst üste 2. şampiyonluğunu alarak toplamda 22. şampiyonluğunu elde etti. Başakşehir maça daha iyi başlamasına rağmen Galatasaray ikinci yarıdaki üstün futboluyla müsabakayı kazandı."

  • 3
  • 20
Galatasaray'ın şampiyonluğu dünya basınında

L'EQUIPE: ELEKTRİĞİ ÇOK YÜKSEKTİ
Fransız basınının önde gelen gazetelerinden L'Equipe, "Elektriği yüksek, gergin bir derbiydi. Galatasaray hafta arası Türkiye Kupası ve hafta sonu Türkiye Ligi'ni kazanarak 22. şampiyonluğunu kazandı."

  • 4
  • 20
Galatasaray'ın şampiyonluğu dünya basınında

RECORD: GALATASARAY TÜRKİYE ŞAMPİYONLUĞUNU KAZANDI
Galatasaray, 33. sıradaki şampiyonluğunu en büyük rakibi olan İstanbul Başakşehir'i yenerek üst üste ikinci kez elde etti.

  • 5
  • 20
Galatasaray'ın şampiyonluğu dünya basınında

DE TELEGRAAF: "TÜRKİYE'NİN ŞAMPİYONU GALATASARAY"
"Ryan Donk'un takımı Galatasaray son hafta Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek şampiyon oldu. Feghouli'nin yıldızlaştığı şampiyonluk golü Onyekuru'dan geldi."

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör