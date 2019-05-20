20 Mayıs 2019, Pazartesi
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Galatasaray'ın şampiyonluğu dünya basınında
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Türk Telekom Stadı'nda ağırladığı Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek 22. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray'ın başarısı dünya basınında da kendisine yer buldu. Ruters, L'Equipe, De Telegraaf, The Sun gibi dünyaca ünlü gazeteler sayfalarında sarı-kırmızılıların şampiyonluğuna yer verdi.
Giriş Tarihi: 20.05.2019 13:06 Güncelleme Tarihi: 20.05.2019 13:17
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