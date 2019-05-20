Galatasaray'ın şampiyonluğu dünya basınında

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Türk Telekom Stadı'nda ağırladığı Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek 22. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray'ın başarısı dünya basınında da kendisine yer buldu. Ruters, L'Equipe, De Telegraaf, The Sun gibi dünyaca ünlü gazeteler sayfalarında sarı-kırmızılıların şampiyonluğuna yer verdi.