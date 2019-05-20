Galatasaray'ın şampiyonluk kupası İstanbul'a götürülüyor

Spor Toto Teşkilat Başkanlığında 1 hafta boyunca sergilenen kupa, teşkilat başkanı Bünyamin Bozgeyik ve kurum personelinin katıldığı törenle İstanbul'a gönderildi.

Başkan Bozgeyik, sezonun sonuna gelindiğini belirterek, "Dün akşamki maçın sonucuna göre Galatasaray şampiyonluğunu ilan etti. Galatasaray takımımızı, futbolcularını, teknik heyetini ve bütün camiayı canıgönülden tebrik ediyoruz. Önümüzdeki yıl Şampiyonlar Ligi'nde de başarılar diliyoruz." diye konuştu.

Lige renk katan diğer takımları da tebrik ettiğini vurgulayan Bozgeyik, gelecek sezonun da centilmenliğin ön planda olduğu bir sezon olmasını dilediğini söyledi.

Kupanın ne zaman Galatasaray'a verileceği yönündeki soruya Bozgeyik, "Sezonun resmi olarak bitmesine 1 hafta daha var. Galatasaray, Sivasspor maçını oynayacak, ondan sonra kupasını teslim edeceğiz. Kulübün talebi kendi stadında bir şampiyonluk kutlaması yapmak. Onun günü belli olduğunda açıklanacak." yanıtını verdi.

Şampiyonluk kupasını yaklaşık 18 bin 500 sporseverin ziyaret ettiği bildirildi.

Spor Toto Teşkilat Başkanı Bozgeyik ve teşkilat personeli, kupayı İstanbul'a götürecek ekibi el sallayarak Ankara'dan uğurladı.