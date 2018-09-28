Spor Toto Süper Lig'de 7'nci haftasında Galatasaray ile Erzurumspor karşılaştı.

Süper Lig'in 7. haftası açılış maçında Galatasaray sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ağırladı. Mücadeleyi sarı-kırmızılı ekip 74. dakikada Maicon'un attığı golle 1-0 kazandı. Bu sonuçla Galatasaray, 7. maçında 5. galibiyetini alarak puanını 15'e çıkardı. Galatasaray, 13 puanı bulunan Medipol Başakşehir'den maç fazlasıyla liderliği devraldı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise 2 puanda kaldı.

TERİM'İN GALATASARAY İLE 300'ÜNCÜ LİG MAÇI



Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Galatasaray'ın başında 300'üncü lig maçına BB Erzurumspor karşısında çıktı. Sarı kırmızılı takımla BB Erzurumspor mücadelesine kadar 299 lig maçına çıkan deneyimli teknik adam, bu maçların 196'sını kazanırken, 65'inde berabere kaldı, 38'inde ise mağlup oldu.

FEGHOULI BU SEZON İLK KEZ 11'DE



Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Sofiane Feghouli, BB Erzurumspor'a karşı ilk 11'de yer alarak bu sezon ilk kez 11'de forma giydi. Feghouli, sarı kırmızılı takımın bu sezon ligde oynadığı 6 ve Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı tek maçta ilk 11'de forma giyememişti.

GALATASARAY'DA 5 DEĞİŞİKLİK



Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı kırmızılı takımın Akhisarspor'a deplasmanda 3-0 mağlup olduğu Spor Toto Süper Lig 6'ncı hafta müsabakasının ilk 11'inde 5 değişikliğe gitti. Savunmada Ozan Kabak yerine tedavi süreci sona eren Maicon, Yuto Nagatomo yerine ise sezon başında takıma katılan Ömer Bayram'a şans veren Terim, orta sahada Fernando'yu yedek soyundurdu ve Ryan Donk'a yeniden ilk 11'de şans verdi. Sinan Gümüş yerine bu sezon ilk kez Sofiane Feghouli'ye ilk 11'de şans veren tecrübeli çalıştırıcı, Henry Onyekuru yerine ise Eren Derdiyok'u tek santrfor olarak sahaya sürdü. Galatasaray sahaya; Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Ömer Bayram, N'Diaye, Donk, Feghouli, Emre, Rodrigues, Eren ilk 11'i ile çıktı.

ERZURUM EKİBİNDE TEK DEĞİŞİKLİK VAR



Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Spor Toto Süper Lig'in 6'ncı haftasında alınan MKE Ankaragücü mağlubiyetinin ardından teknik direktör Mehmet Kısaparmak ile yollar ayrılırken, Mehmet Özdilek ile prensip anlaşmasına varıldı. Mehmet Özdilek sözleşme işlemlerinin maça yetiştirilememesinden ötürü Galatasaray mücadelesinde takımının başında sahaya çıkamazken, antrenör Adem Çağlayan takımı yöneten isim oldu.



Çağlayan, Galatasaray karşısında MKE Ankaragücü ile oynanan maçın ilk 11'inden tek değişikliğe gitti ve stoperde Egemen Korkmaz yerine Stephane Acka'ya şans verdi. BB Erzurumspor sahaya; Sehic, Auremir, Acka, Lokman, Schwechlen, Kone, Scuk, İbrahim, Sunu, Emrah, Munsy ilk 11'i ile çıktı.

KARŞILAŞMANIN DAKİKA DAKİKA ÖZETİ

2. dakikada Emre Akbaba'nın ceza sahası yayı içinde düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşu Maicon kullandı. Brezilyalı stoperin vuruşunda top kaleci Sehic'in solundaki direğe çarparak auta gitti.

11. dakikada Donk'un pasına hareketlenen Ndiaye, ceza sahası yayı gerisinde kaleci ile karşı karşıya kalacağı pozisyonda meşin yuvarlağı kontrol edemeyince, Sehic topun sahibi oldu.

17. dakikada Acka'nın hatalı pasında topu kaparak soldan ceza sahasına giren Rodrigues'in vuruşunda, kaleci Sehic sağına gelen topu yatarak kontrol etti.

24. dakikada sağdan ceza sahasına giren Feghouli, pasını gerideki Emre Akbaba'ya çıkardı. Bu oyuncunun vuruşunda top kaleci Sehic'te kaldı.

İlk yarının kalan bölümünde iki takım adına da önemli bir pozisyon yaşanmadı ve devre arasına golsüz eşitlikle girildi.

52. dakikada Feghouli'nin ceza sahası dışı sağ çaprazdan şutunda, top üstten auta gitti.

55. dakikada Feghouli'nin pasıyla soldan ceza sahasına giren Rodrigues, pasını uygun durumdaki Eren Derdiyok'a aktardı. Bu oyuncunun altıpas önünde yaptığı vuruşta kaleci Sehic, sağına gelen meşin yuvarlağı güçlükle çeldi ve iki hamlede kontrol etti.

57. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Ndiaye, kaleci ile karşı karşıya vuruşunu yaptı ancak Sehic meşin yuvarlağı ayaklarıyla çıkardı.

65. dakikada İbrahim Akdağ'ın uzaktan şutunda, top yandan auta çıktı.

67. dakikada Ömer Bayram'ın sağdan kullandığı kornerde ön direkte Serdar Aziz'in kafayla vurduğu top, yandan auta gitti.

74. dakikada Galatasaray, müsabakada öne geçti. Ömer Bayram'ın sağdan kullandığı kornerde ön direğe hareketlenen Maicon, kafa vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak yakın direğin yanından ağlara gitti: 1-0.

81. dakikada Feghouli'nin ara pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Rodrigues, meşin yuvarlağı soluna çekerek şutunu attı. Etkisiz giden şutta kaleci Sehic, yatarak topun sahibi oldu.

Mücadele, 1-0 sarı-kırmızılı ekibin üstünlüğüyle sona erdi.