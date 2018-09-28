Mustafa Cengizin yetki endişesi

Mustafa Cengiz'in yetki endişesi
Galatasaray'da yapılacak olağanüstü genel kurul öncesi, 'Ya yetki verilmezse' tartışması devam ediyor.
Galatasaray'da yapılacak olağanüstü genel kurul öncesi, 'Ya yetki verilmezse' tartışması devam ediyor.
Daha önce olumsuz bir durumda ayrılık sinyali veren ve "Genel kuruldan bazı yetkiler isteyeceğiz. Tasarruf, finansal işlemler, bütçe revizyonu gibi konular... Her şey kulübün geleceğiyle ilgili... Ben buraya kazık çakmaya gelmedim. Bana güvenoyu verilmezse burada durmam" açıklaması yapan Başkan Mustafa Cengiz'ın önceki günkü ifadeleri kafa karıştırdı.
Cengiz, yetki verilmemesi durumunda da göreve devam edeceğini açıkladı. Ancak yine başkanın üyelerle yaptığı sohbetlerde çok açık ayrılık sinyali verdiği belirlendi. Mustafa Cengiz'in konuyla ilgili olarak yapılan sohbetlerde kendisine söz konusu yetkilerin verilmemesi durumunda istifa olasılığını ciddi ciddi düşüneceğini söylediği ortaya çıktı.
Ancak aynı ifadeleri kullanan başkanın söz konusu maddelerin genel kuruldan geçmesi için herhangi bir endişe taşımadığı da bildirildi.
Mustafa Cengiz'in eleştirilere karşın genel kuruldan yetki alacağına inandığı belirtildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Dünya Kupası finali
- Canlı Yayın
- Galatasaray haberleri
- Fenerbahçe haberleri
- Beşiktaş haberleri
- Trabzonspor haberleri
- Quaresma'dan Fenerbahçe maçı için söz
- Belhanda'ya teklif var mı? Açıklama geldi
- Adem Ljajic: "En güçlü özelliğim..."
- Fenerbahçe'nin tarihi yenilgisi Hırvat basınında büyük yankı uyandırdı
- Fenerbahçe deplasmanda Dinamo Zagreb'e 4-1 kaybetti (GENİŞ ÖZET)
- Phillip Cocu'dan istifa yanıtı!
- Fikret Orman'ın sattığı en pahalı 11!
- Beşiktaş’tan Tosic’e başsağlığı mesajı
- Vahid Halilhodzic Slimani ile ilgili konuştu!
- Galatasaray'a Feghouli piyangosu!