UEFA Avrupa Ligi finalinde İngiliz ekibi Aston Villa, yarın saat 22.00'da Beşiktaş Park'ta Alman temsilcisi Freiburg ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka öncesinde Aston Villa'nın 31 yaşındaki İskoç futbolcusu John McGinn, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Yarın Freiburg karşısında kazanmak için sahaya çıkacaklarının altını çizen kaptan McGinn, "Bu sezon her bir maçı, her bir turu aynı ciddiyetle ele aldık. Çok iyi oyuncularımız ve kalecilerimiz var. Takımla birlikte büyüdük. Yarınki maçı da kazanarak kupayı kaldırmak istiyoruz" dedi.

"Umarım taraftarlarımıza hatırlayacakları bir şey yaşatabiliriz"

Aston Villa'nın son dönemlerde önemli başarılara imza attığını ve atmaya da devam edeceklerini aktaran 31 yaşındaki futbolcu, "Bence evet çünkü o tecrübe olmasa Aston Villa burada olmazdı. Kulüp el değiştirmişti. Bu yolculuk harika bir yolculuk oldu. Herkes kulübün büyümesinde pay sahibi. Yarın bence taraftarı görmek bizim için çok güzel olacak. Umarım biz de onlara hatırlayacakları bir şey yaşatabiliriz" ifadelerini kullandı.

"Bir oyuncu olarak geliştim, aşama kaydettim"

Freiburg karşısında sakin kalmanın çok önemli olduğunu söyleyen John McGinn, "Bir oyuncu olarak geliştim, aşama kaydettim. Üst düzey oyuncularla çalışarak her gün bir şeyler öğreniyorsunuz. Her gün bir şeyler öğrendiğimi düşünüyorum. Tabii ki işin perde arkasında çok fazla insan var. Ben de oyuncu olarak tüm bu çabaya gol ve asistlerle yardımcı olmaya çalışıyorum. Bu sezon 10 gole ulaştım, umarım yarın 11 veya 12 olur bu rakam" dedi.

"Kulübün geldiği nokta ve ulaşacağı noktalardan gurur duyuyorum"

Son olarak bu inişli çıkışlı bir sezon geçirdiklerini vurgulayan McGinn, "İnişlerle çıkışlarla inanılmaz bir yolculuk oldu. Tabii ki kulübün geldiği nokta ve ulaşacağı noktalardan gurur duyuyorum. Hemen kutlama havasına girmedik. Freiburg'un ne kadar iyi olduğunu biliyoruz. Rakibimize saygı duyuyoruz. Aston Villa ile büyük başarılar elde etmek de kaptan olarak en gurur duyduğum an" diyerek sözlerini noktaladı.