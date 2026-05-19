Aston Villa'nın Arjantinli kalecisi Emiliano Martinez, UEFA Avrupa Ligi'nde Freiburg ile oynayacakları final maçında takım olarak mücadele etmeleri halinde galip geleceklerine inandığını dile getirdi.

UEFA Avrupa Ligi finalinde İngiliz ekibi Aston Villa, yarın saat 22.00'da Beşiktaş Park'ta Alman temsilcisi Freiburg ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka öncesinde Aston Villa'nın 33 yaşındaki Aston Villa'nın Arjantinli kalecisi Emiliano Martinez, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Copa Amerika ile UEFA Avrupa Ligi'nin farklı olduğuna değinen Arjantinli eldiven, "İlk Copa Amerika finalinde Arjantin'le sahaya çıktım. İlk Copa Amerika'mda ben Arjantin ile kupayı kaldırabildim. 26-27 yaşındaydım. Bu da aynı. Bir Aston Villa taraftarı olarak Villa'yı kupa kaldırırken görmemiştim. Aynı düşünce yapısıyla sahaya çıkacağım takımıma kendime inanıyorum. O anın tadını çıkarmaya çalışıyoruz. Taraftarlarım ve ailem için bunu yapıyorum" diye konuştu.

"Yarın hava toplarında agresif olmaya çalışacağım"

Rakipleri Freiburg'u iyi analiz ettiklerini dile getiren 33 yaşındaki kaleci, "Tüm takımları analiz ettik. İki savunma oyuncusu tarafından bloke edilmeye alıştım. Aslında bu durum hoşuma gidiyor, seviyorum. Yarın hava toplarında agresif olmaya çalışacağım. Ceza sahasını savunmaya çalışacağım. Ceza sahasını kontrol edersem bu tehlikeyi savuşturabiliriz diye düşünüyorum" cümlelerine yer verdi.

"Aston Villa ile birçok başarıya imza attım"

Arjantin'den İngiltere'ye gelirken üzgün olduğunu aktaran Martinez, "Ailemi geride bırakırken gözümde yaşlar vardı. Futbol değişir, hocalar gelir gider, insanlar değişir. Kulübüme olan sevgim, saygım sonsuz. Aston Villa ile birçok başarıya imza attım. Altın eldiven kazandım. Finale geldik. İnişler oldu, çıkışlar oldu. Premier Lig'de en düşük bütçeye sahip takımlardan biriydik. Hocamız iyi, kaptanımız iyi. Beraber mücadele ettiğimizde herkesi yenebiliriz. Penaltılarda kalecileri iyi. Benim daha fazla çalışmam gerekecek penaltılara kalırsa. Benim keyif aldığım da bir şey. Umarım kaptanımızın söylediği gibi 90 dakikada bu işi bitiririz" ifadelerini kullandı.

"Finale geldik, bence hak ediyoruz, taraftarlarımız da hak ediyor"

Finali hak ettiklerinin altını çizen Emiliano Martinez, "Bu kulübe geldiğimden beri birlikteyiz. Çok maça çıktık. Finale geldik. Bence hak ediyoruz. Taraftarlarımız da hak ediyor. Hocamızın 5 finali var. Yarın bizi finale götürecek. Sonucu çok düşünmüyorum. Nerede olduğumu düşünüyorum. Maç esnasında da ne olursa olsun geçmişi hatırlıyorum. Milli takımla yaşadığım süreçleri, hepsini hatırlıyorum" diyerek sözlerine son verdi.