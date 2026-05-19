Antonino Conte, Napoli'den ayrılma kararı aldı! Fenerbahçe...
56 yaşındaki İtalyan teknik adam Antonio Conte, Napoli'deki görevinden ayrılma kararı aldı.
Yayın Tarihi: 19.05.2026 18:37 Güncelleme Tarihi: 19.05.2026 19:23
Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihlerinde başkanlık seçimi heyecanı yaşanacak.
Bu başkanlık seçimlerinde adaylardan Aziz Yıldırım'ın teknik direktör konusunda takımı eskiden de çalıştıran Aykut Kocaman ve Jorge Jesus isimlerine yöneldiği aktarılıyor.
Diğer aday Hakan Safi'nin ise gündemine İtalyan çalıştırıcılar; Stefano Pioli ve Antonio Conte'yi aldığı bilgisi var.