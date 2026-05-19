İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında Bournemuth ile Manchester City karşı karşıya geldi.

Vitality Stadyum'da oynanan maçta Bournemouth ile Manchester City 1-1 mağlup etti. Maçın gollerini 39. dakikada Junior Kroupi ve 90+5. dakikada Erling Haaland kaydetti.

Bu sonuçla birlikte, Manchester City'nin puan kaybının ardından bitime 1 hafta kala Premier Lig'de şampiyon Arsenal oldu.

Topçular, Premier Lig'de mutlu sona en son 2003/04 sezonunda Arsene Wenger yönetiminde ulaşmıştı. Bu şampiyonlukle birlikte Arsenal, 14. şampiyonluğunu elde etmiş oldu.