UEFA Avrupa Ligi finalinde Alman ekibi Freiburg ile İngiliz temsilcisi Aston Villa yarın saat 22.00'de Beşiktaş Park'ta karşı karşıya gelecek. İstanbul'da gerçekleşecek final öncesi Freiburg'un orta saha oyuncusu Maximilian Eggestein, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



Rakip Aston Villa'nın hafta sonu Premier Lig'de oynadığı Liverpool maçını izlediğini aktaran Eggestein, "Çok enteresan bir maç oldu. Aston Villa çok akıllıca futbol oynuyor. Çok uzun süredir beraber oynama tecrübesi olan bir takım. Bireysel olarak da iyi oyuncular. Biz de yarın ne beklediğimizi biliyoruz. Takımı inceledik, hazırlandık. Analizlerimizi yaptık. Otelden buraya gelirken taraftar gördük. Şehirde de çok fazla Freiburg taraftarı gördük. Uzun süredir buraya gelmemiştik. Çok canlı ve güzel bir şehir. Final oynamak için çok güzel bir şehir" ifadelerini kullandı.

"Kariyerinizde çok kupa kazanma fırsatınız olmuyor"

Birkaç yıl önce kulübün tarihindeki ilk kupasını kazanmaya çok yaklaştıklarını ancak finalde kaybettiklerini hatırlatan Eggestein, "Yarın kazanırsak takım ve kulüp için ilk kupa olur. Takımdaki birçok oyuncu için de ilk kupa olacak. Kariyerinizde çok kupa kazanma fırsatınız olmuyor" diye konuştu.

"Takım olarak duran topları gole çevirme olasılığımız yüksek"

Alman ekibinin İtalyan futbolcusu Vincenzo Grifo'nun çok iyi frikik kullandığını vurgulayan Eggestein, "Bunu yapan başka arkadaşlarımız da var. Takım olarak bu tarz fırsatları gole çevirme olasılığımız yüksek. Sezon içerisinde bu durumdan çok faydalandık. Ümit ediyoruz ki yarın bunu da gerçekleştiririz" dedi.

"Unai Emery'nin bu turnuvanın en başarılı hocası olduğunu biliyoruz"

Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery'nin kariyerinde 4 kez Avrupa Ligi kupasını kazandığının hatırlatılması üzerine ise Eggestein, "Hocanın bu kupayı daha önce birkaç kez kazanmışlığı var. Emery'nin bu turnuvanın en başarılı hocası olduğunu biliyoruz" şeklinde konuştu.

"Bizim taraftarımız atmosfer konusunda iyidir"

Final maçında atmosferin üst seviyede olacağını düşündüğünü belirten Alman futbolcu, "Bundesliga maçlarından farklı olacak. Sadece gürültü seviyesinden bahsetmiyorum. İki tarafın taraftarı da yeri geldiğinde yüksek sesle tezahürat yapmasını bilir. Bizim taraftarımız bu konuda iyidir" cümlelerine yer verdi.